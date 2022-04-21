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台灣真安全！吳速玲LV包掉路邊20天沒人拿 直呼好幸運

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。圖／摘自吳速玲IG
吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。圖／摘自吳速玲IG

曹格老婆吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。

今日她發文表示，在送小孩上課的路上在路邊樹叢發現一個LV包，細看才察覺是她本人的：「仔細一看這是我的LV文件包啊！怎麼會在路邊樹叢…..實在是太驚嚇了！如果是我開車門掉下來的，那我神經也太大條了，這麼大一個包掉下來，我居然沒感覺….更誇張的是我會來這裡買早餐暫停的時間，只有小孩的上學日，重點是我小孩放假17天了，所以這個老包掉了20天以上都沒有人拿走耶……」

吳速玲說，自己之前根本沒有發現包包遺失，還一直回想它為什麼會在路邊：「搞得我等一下要回去問一下，長期在那邊指揮交通的愛心阿姨，看會不會有線索。」她更驚訝於包款在外風吹日曬雨淋，皮還完好如初，大讚品質好。

其實吳速玲對於古董包很有研究，經常分享自己收集老包的心得，這次失而復得的包也是老款。此文一出網友反應熱烈，四小時過去累積1.6萬讚數。許多名人也都在下方留言，表示羨慕她的幸運。造型師李明川說：這是什麼LV報恩故事嗎？」而星星教授安格斯則表示：「因為怕撿起來 裡面有紅包…」還有不少網友除了感嘆她太幸運之外，也慶幸台灣治安好、人品也好，吳速玲本人也直呼自己很幸運。

吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。圖／摘自IG
吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。圖／摘自IG
吳速玲LV包遺失在路邊二十天以上卻完好如初。圖／摘自吳速玲臉書
吳速玲LV包遺失在路邊二十天以上卻完好如初。圖／摘自吳速玲臉書
吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。圖／Club Monaco提供
吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也是許多品牌活動、穿搭節目的常客。圖／Club Monaco提供

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