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日系婚戒精細纖巧添新選擇 AHKAH Bridal正式登台
日本輕奢珠寶品牌AHKAH於2019年進軍台灣以來，以日系風格精巧細緻的設計受到年輕女性的歡迎。這個TASAKI集團旗下的品牌自1997年創立以來、今年在迎接品牌創立25周年之際，將自即日起於全台直營門市推出bridal全新設計，5月29日前於AHKAH直營門市購買婚戒，即贈精美的AHKAH相框，為即將開啟嶄新人生的新人獻上衷心的祝福。
AHKAH bridal的設計延續精巧細緻的日系風格，以愛情的各種樣貌為發想，除了從既有的經典設計如tina等延伸發想，亦有別具浪漫巧思的新作。la vérité系列戒環與連接到主鑽鑲座逐漸變窄所呈現的纖細線條更加強凸顯炫耀的鑽石，象徵著兩人「真摯的愛」在生活中綻放永恆守護的光輝，配戴也能讓手指更顯纖細。serment系列以兩人攜手共度人生的「誓言」為發想，戒環外側平滑處理，簡約又時尚，適合日常生活配戴。
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