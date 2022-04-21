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穿性感露肩衣又帥又辣 潤娥曬新包、李瑜美也有一咖
今年許多時尚品牌都推出大尺寸的包包，並且結合柔軟皮革，營造隨性俐落的「隨身袋」概念，讓穿搭造型更顯瀟灑。MIU MIU春夏一款皮革肩掛袋就是以這樣的特色擄獲許多女星的心，像是韓星「少女時代」的潤娥、《魷魚遊戲》李瑜美，最近都用這款包搭配私服造型，看來很有潛力成為新一季的洗版熱門包。
MIU MIU皮革肩掛袋以柔軟的皮革製成，鬆垮隨性的包身更百搭，可以隨著內裝物的多寡變換貼合身形的程度。壓印標誌點綴包身中央，並配備可調整長短、足以提供肩背/斜挎背的細鍊條肩帶，增添使用的變化。內裝容量非常足夠，搭配再生尼龍襯裡飾以拉鍊口袋，方便收納一些體積小的物品。
全系列共有4種顏色，潤娥以黑色款搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。海莉比柏之前拍攝形象廣告時，也示範過黑色和豆沙色，以手拿包方式拎出冷調時尚感。
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