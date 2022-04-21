穿性感露肩衣又帥又辣 潤娥曬新包、李瑜美也有一咖

今年許多時尚品牌都推出大尺寸的包包，並且結合柔軟皮革，營造隨性俐落的「隨身袋」概念，讓穿搭造型更顯瀟灑。MIU MIU春夏一款皮革肩掛袋就是以這樣的特色擄獲許多女星的心，像是韓星「少女時代」的潤娥、《魷魚遊戲》李瑜美，最近都用這款包搭配私服造型，看來很有潛力成為新一季的洗版熱門包。

MIU MIU皮革肩掛袋以柔軟的皮革製成，鬆垮隨性的包身更百搭，可以隨著內裝物的多寡變換貼合身形的程度。壓印標誌點綴包身中央，並配備可調整長短、足以提供肩背/斜挎背的細鍊條肩帶，增添使用的變化。內裝容量非常足夠，搭配再生尼龍襯裡飾以拉鍊口袋，方便收納一些體積小的物品。