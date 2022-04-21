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穿性感露肩衣又帥又辣 潤娥曬新包、李瑜美也有一咖

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年許多時尚品牌都推出大尺寸的包包，並且結合柔軟皮革，營造隨性俐落的「隨身袋」概念，讓穿搭造型更顯瀟灑。圖／摘自IG
今年許多時尚品牌都推出大尺寸的包包，並且結合柔軟皮革，營造隨性俐落的「隨身袋」概念，讓穿搭造型更顯瀟灑。圖／摘自IG

今年許多時尚品牌都推出大尺寸的包包，並且結合柔軟皮革，營造隨性俐落的「隨身袋」概念，讓穿搭造型更顯瀟灑。MIU MIU春夏一款皮革肩掛袋就是以這樣的特色擄獲許多女星的心，像是韓星「少女時代」的潤娥、《魷魚遊戲》李瑜美，最近都用這款包搭配私服造型，看來很有潛力成為新一季的洗版熱門包。

MIU MIU皮革肩掛袋以柔軟的皮革製成，鬆垮隨性的包身更百搭，可以隨著內裝物的多寡變換貼合身形的程度。壓印標誌點綴包身中央，並配備可調整長短、足以提供肩背/斜挎背的細鍊條肩帶，增添使用的變化。內裝容量非常足夠，搭配再生尼龍襯裡飾以拉鍊口袋，方便收納一些體積小的物品。

全系列共有4種顏色，潤娥以黑色款搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。海莉比柏之前拍攝形象廣告時，也示範過黑色和豆沙色，以手拿包方式拎出冷調時尚感。

皮革掛肩袋，69,000元。圖／MIU MIU提供
皮革掛肩袋，69,000元。圖／MIU MIU提供
海莉比柏之前拍攝形象廣告時，也示範過黑色和豆沙色，以手拿包方式拎出冷調時尚感。圖／摘自IG
海莉比柏之前拍攝形象廣告時，也示範過黑色和豆沙色，以手拿包方式拎出冷調時尚感。圖／摘自IG
皮革掛肩袋，69,000元。圖／MIU MIU提供
皮革掛肩袋，69,000元。圖／MIU MIU提供
李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。圖／摘自IG
李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。圖／摘自IG
潤娥以黑色MIU MIU皮革肩掛袋搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。圖／摘自IG
潤娥以黑色MIU MIU皮革肩掛袋搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。圖／摘自IG
皮革掛肩袋，69,000元。圖／MIU MIU提供
皮革掛肩袋，69,000元。圖／MIU MIU提供
海莉比柏之前拍攝形象廣告時，也示範過黑色和豆沙色，以手拿包方式拎出冷調時尚感。圖／摘自IG
海莉比柏之前拍攝形象廣告時，也示範過黑色和豆沙色，以手拿包方式拎出冷調時尚感。圖／摘自IG
潤娥以黑色MIU MIU皮革肩掛袋搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。圖／摘自IG
潤娥以黑色MIU MIU皮革肩掛袋搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。圖／摘自IG
潤娥以黑色MIU MIU皮革肩掛袋搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。圖／摘自IG
潤娥以黑色MIU MIU皮革肩掛袋搭配露肩上衣與單車褲，性感中流露帥氣個性美。圖／摘自IG
李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。圖／摘自IG
李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。圖／摘自IG
李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。圖／摘自IG
李瑜美則是選擇用孔雀藍搭配一身粉嫩造型，撞色效果俏皮可愛，充滿夏日活力氣息。圖／摘自IG

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