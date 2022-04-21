格蘭菲迪攜手文華東方 全台唯一尊榮主題房限時登場

格蘭菲迪（Glenfiddich）積極探索各種可能性的開創精神，深受大眾喜愛，擁有「威士忌領路者」美譽。今年格蘭菲迪跨界旅遊產業，首度聯合國際知名頂級奢華酒店——台北文華東方，推出全台唯一以威士忌主題打造的五星奢華旅宿體驗，從房間佈置細節、限量特調、到特別設計的餐酒晚間套餐，完整塑造奢華雅緻的體驗氛圍。「M.O. x格蘭菲迪至臻品味之旅」已正式開放訂房，即日起至6月30日止可於文華東方官方網站訂購，每晚新台幣17,500元（未稅），住房專案每日限量推出，務必事先預訂。

在「M.O. x格蘭菲迪至臻品味之旅」體驗中，賓客從一踏入文華尊榮客房的那一刻，便能感受到獨一無二的尊寵享受，無論是住房備品到房內擺飾，處處可見格蘭菲迪最具辨識性的鹿頭標幟，極具設計感的空間絕對能讓貴賓享受難忘的極奢氛圍。

入住賓客不僅可以擁有一晚以格蘭菲迪為主題的奢華入住體驗，還能享有連續4年榮獲米其林餐盤推薦的Bencotto義式餐廳「雙人餐酒套餐」（價值7,700元），該套餐特別提供兩款高年份酒款（格蘭菲迪22年雪莉之王及格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶）進行搭配，完美詮釋格蘭菲迪奢華系列的頂級風味。

此外，入住貴賓也能在台北文華東方酒店的時尚酒吧M.O.Bar，品酩住房專案貴賓限定兩款「格蘭菲迪威士忌特調」；同時享有格蘭菲迪21年單一純麥威士忌200ml乙瓶，以及文華餅房9入手工巧克力作為迎賓獻禮。無論是餐酒的設計還是入住細節的呈現，頂級的客製化體驗，絕對讓賓客沉溺在微醺又舒適的奢華情境。

格蘭菲迪多年來秉持領路者精神，潛心於各種高年份威士忌風味的探索，陸續推出數款以「奢華系列」為名的單一麥芽威士忌，不僅有年節送禮氣派首選「格蘭菲迪21年蘭姆酒桶單一麥芽威士忌」、專為華人市場所訂製的高端宴客代表作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」、以及點亮人生珍貴慶祝時刻的「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」。

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