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身份證「有6字母」5折！欣葉「NAGOMI日式吃到飽」開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
NAGOMI供應有多款特色炸物。記者陳睿中／攝影
NAGOMI供應有多款特色炸物。記者陳睿中／攝影

旗下擁有「欣葉日本料理」，提供日式料理吃到飽服務的「欣葉國際餐飲」，今年推出全新和食自助餐品牌「NAGOMI和食饗宴」，以單點等級的近百款日式料理，供賓客無限享用，更導入「女將」文化服務，增添整體服務細緻感受。為慶祝新店開幕，4月28日至5月31日期間，凡同行者的身份證字母含「N、A、G、O、M、I」任2字，即可享用餐9折，最高更可享5折優惠。

全新亮相的「NAGOMI和食饗宴」，以「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」為概念，盼藉由多種選擇的餐點與舒適的用餐過程、日式服務底蘊，重新定義台灣Buffet市場。空間部份，由日本設計師下村伸也操刀，以日本「數寄屋」概念為基礎出發，打造揉合現代與傳統的日式美學。全場提供202席座位，並打造4間包廂。用餐的環境中，除了可以看見京都傳統木質調「土間台」概念的料理展示台，還有隔著紙窗若隱若現的櫻花，以及日本傳統鳥獸戲畫裝飾，呈現優雅的和風氛圍。

為了展現完整的和食文化，NAGOMI餐檯器皿也有6成由日本進口，包括南部鐵器、萬古燒砂鍋、名古屋伊萬里燒、有田燒等器皿，均為料理傳達出職人手藝的溫暖。同時器皿直接也都在36公分以下，以小份量、快速補充的方式，確保餐檯料理維持新鮮，並顯露精緻美感。NAGOMI更率先引進「日本女將文化」，由前日本溫泉飯店女將領隊，讓經過專業訓練的外場女將，從儀態至服務，為顧客貫徹日式服務的「款待之心」。

針對料理部份，NAGOMI由師承日本料理鐵人大田忠道的料理長高國智、蔡漢章坐鎮，規劃了壽司、燒物、揚物、強肴等12道類別、近百款料理。自入席開始，身著傳統和服的女將或服務人員就會先為賓客獻上特製的「迎賓湯」，為餐期揭開序幕。

擔任開場的「先付」，NAGOMI即提供鮑魚殼附土佐凍、扇貝芥子味噌、櫻桃鴨旨煮等多種選擇。現點現切、以小砵裝盛的造身（生魚片），提供鮭魚、鮪魚等人氣魚種，還有配合時令供應的燻鰹魚、長尾鳥、醋漬鰤魚等選擇，也會依照不同海鮮搭配鹽昆布、紫蘇花等佐料。「燒物」餐檯，也可看到香魚姿燒、北海道赤魷唐辛子燒、鴨肉朴葉燒等餐點。

延續欣葉日本料理的超高人氣，揚物區安排了海老天婦羅、海老真丈揚、穴子魚天婦羅等多種炸物。除此之外，蒲燒鰻魚柳川鍋、咖哩醬螃蟹、北海道湯咖哩、旬魚涮涮鍋等多項餐點，也均是NAGOMI的推薦菜色，通通均採無限量供應。

作為餐點尾聲，NAGOMI也推出抹茶櫻花米布丁、櫻花漬水信玄餅、現烤御守燒等多種和風點心，並且以義式冰淇淋型態，推出威士忌冰淇淋、麵茶冰淇淋、芥末冰淇淋等多種口味。對於想要享受微醺時光的民眾，NAGOMI也以桌邊單點的方式，提供多種無酒精飲料，還有三得利The Premium Malt’s、清酒High ball等多種選擇，增添微醺浪漫。【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

NAGOMI將於4月28日正式開幕，平日午餐每成人1,280元、晚餐1,480元；週末及例假日每成人均為1,580元。為慶祝新店開幕，4月28日至5月31日期間，多人同行且事前預約，同行者中身份證字母含「N、A、G、O、M、I」任2個以上，即享用餐9折；集滿6個字母夥伴同行，可享5折優惠，每餐期限定3組。

【NAGOMI和食饗宴】

地址：台北市大同區南京西路62號4樓

電話：02-2559-2258

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

小砵盛裝的生魚片，更添精緻度與美感。記者陳睿中／攝影
小砵盛裝的生魚片，更添精緻度與美感。記者陳睿中／攝影
NAGOMI提供多種口味的義式冰淇淋。記者陳睿中／攝影
NAGOMI提供多種口味的義式冰淇淋。記者陳睿中／攝影
NAGOMI以現點現切的方式，供應多款生魚片。記者陳睿中／攝影
NAGOMI以現點現切的方式，供應多款生魚片。記者陳睿中／攝影
廣受歡迎的天使紅蝦，同樣採無限供應。記者陳睿中／攝影
廣受歡迎的天使紅蝦，同樣採無限供應。記者陳睿中／攝影
甜點區也可見到泡芙、起司蛋糕等點心。記者陳睿中／攝影
甜點區也可見到泡芙、起司蛋糕等點心。記者陳睿中／攝影
NAGOMI共有12大項餐檯，餐點各有特色。記者陳睿中／攝影
NAGOMI共有12大項餐檯，餐點各有特色。記者陳睿中／攝影
香魚姿燒、北海道赤魷唐辛子燒。記者陳睿中／攝影
香魚姿燒、北海道赤魷唐辛子燒。記者陳睿中／攝影
NAGOMI供應多款非酒精、酒精飲品。記者陳睿中／攝影
NAGOMI供應多款非酒精、酒精飲品。記者陳睿中／攝影
現切牛肉。記者陳睿中／攝影
現切牛肉。記者陳睿中／攝影
烤物區可見到西京燒、柚庵燒、朴葉燒等不同調理手法的料理。記者陳睿中／攝影
烤物區可見到西京燒、柚庵燒、朴葉燒等不同調理手法的料理。記者陳睿中／攝影
NAGOMI規劃有「女將」，更添服務細節感。圖/欣葉提供
NAGOMI規劃有「女將」，更添服務細節感。圖/欣葉提供
肥美的螃蟹料理。記者陳睿中／攝影
肥美的螃蟹料理。記者陳睿中／攝影
壽司區。記者陳睿中／攝影
壽司區。記者陳睿中／攝影
小砵裝盛的精緻前菜區。記者陳睿中／攝影
小砵裝盛的精緻前菜區。記者陳睿中／攝影
甜點區可品嚐到多種口味的最中餅。記者陳睿中／攝影
甜點區可品嚐到多種口味的最中餅。記者陳睿中／攝影
NAGOMI餐檯採較小器皿，確保食材維持新鮮。的記者陳睿中／攝影
NAGOMI餐檯採較小器皿，確保食材維持新鮮。的記者陳睿中／攝影
香氣十足的「烤飯糰」。記者陳睿中／攝影
香氣十足的「烤飯糰」。記者陳睿中／攝影
揚物區（炸物）提供多款時蔬天婦羅，還有海老天婦羅等選擇。記者陳睿中／攝影
揚物區（炸物）提供多款時蔬天婦羅，還有海老天婦羅等選擇。記者陳睿中／攝影
NAGOMI共提供近百款和風餐點，均採無限供應。記者陳睿中／攝影
NAGOMI共提供近百款和風餐點，均採無限供應。記者陳睿中／攝影

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