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SOGO首辦泰國展 泰奶冰酥、香蕉煎餅21家泰美食開吃

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館攜手泰國商務處及泰國觀光局，即日起至4月24日在12樓活動會館，首度舉辦全台最大規模「泰饗趣Thailand」。圖／摘自SOGO百貨臉書
SOGO忠孝館攜手泰國商務處及泰國觀光局，即日起至4月24日在12樓活動會館，首度舉辦全台最大規模「泰饗趣Thailand」。圖／摘自SOGO百貨臉書

在還可以隨意出國旅行的時候，悠閒的泰國是頗多人熱愛的的旅遊地點。SOGO忠孝館攜手泰國商務處及泰國觀光局，即日起至4月24日在12樓活動會館，首度舉辦全台最大規模「泰饗趣Thailand」，集結奇維奇娃、頌丹樂、NARA Thai、Lady nara等21家泰國美食、文創、生活品牌，帶來許多泰國美食與零食。

位於台北東區的清邁人氣冰品「奇維奇娃Cheevit Cheeva」，這回走進百貨帶來全台獨家「泰式奶茶冰酥」 售價140元/杯，獨家美食另有「這味泰泰」的火山排骨米線售價280元/份，以及桃園人氣泰北餐廳「康麗芬泰北料理」帶來泰國宮廷馬纓丹花甜點，每份原價200元，特價150元。讓人懷念的泰國街頭美食香蕉煎餅這回也吃得到，「太泰」經典香蕉煎餅，每份售價80元。「椰兄」泰式椰子冰淇淋每份售價120元。

泰國美食還有「頌丹樂」推出泰式翻炒河粉售價198元/份，「Nara Thai cuisine」黃咖哩軟殼蟹(附2片軟法麵包) 售價200元/盒，「Lady nara」三色迦椰法式土司(泰奶醬、芋頭醬、香蘭醬3選1) 售價150元。

另外包括Bento超味魷魚片、小老闆海苔、還魂梅等泰國人氣零食，以及榴槤、冷凍鮮剖山竹等水果現場也都買得到，泰國美食控可趁機會一次買到吃到豐富的泰國美食。

奇維奇娃Cheevit Cheeva泰式奶茶冰酥售價140元。圖／SOGO提供
奇維奇娃Cheevit Cheeva泰式奶茶冰酥售價140元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館「泰饗趣Thailand」帶來許多泰國美食與零食。圖／摘自SOGO百貨臉書
SOGO忠孝館「泰饗趣Thailand」帶來許多泰國美食與零食。圖／摘自SOGO百貨臉書
太泰經典香蕉煎餅，每份售價80元。圖／摘自SOGO百貨臉書
太泰經典香蕉煎餅，每份售價80元。圖／摘自SOGO百貨臉書
椰兄泰式椰子冰淇淋售價120元。圖／SOGO提供
椰兄泰式椰子冰淇淋售價120元。圖／SOGO提供
Nara Thai cuisine黃咖哩軟殼蟹(附2片軟法麵包) 售價200元。圖／SOGO提供
Nara Thai cuisine黃咖哩軟殼蟹(附2片軟法麵包) 售價200元。圖／SOGO提供
Lady nara三色迦椰法式土司(泰奶醬、芋頭醬、香蘭醬3選1) 售價150元。圖／SOGO提供
Lady nara三色迦椰法式土司(泰奶醬、芋頭醬、香蘭醬3選1) 售價150元。圖／SOGO提供

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