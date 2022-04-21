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icash Pay繳納綜所稅免出門 再享最高10%回饋 現金族用ibon也能臨櫃繳稅
超不想面對的5月繳稅季即將到來，為了讓民眾更方便快速繳稅，今年財政部新增行動支付及電子支付帳戶繳稅功能，愛金卡公司旗下電子支付「icash Pay」率先宣布推出「線上繳納綜所稅」獨家好禮三重送活動，於5月1日至6月3日使用icash Pay App內的「綜所稅」服務完成繳費，單筆滿3,000元享OPEN POINT 100點回饋；使用icash Pay連結第一銀行存款帳戶、台灣銀行存款帳戶、新光銀行OU數位帳戶，以直接扣款繳納綜合所得稅並符合「繳稅好禮」資格者，再加碼OPEN POINT 100點/現金回饋；於活動期間內首次註冊icash Pay之新用戶並於icash Pay App線上繳納綜合所得稅者，另再享OPEN POINT 100點回饋。新戶單筆繳納3,000元最高可回饋300點OPEN POINT，等於最高可享OPEN POINT 10%回饋。
另外，為了滿足現金族、首報族繳稅需求，自5月1日起民眾可就近到6,400家7-ELEVEN的ibon機台，憑已註冊健保卡或自然人憑證，透過簡單5大步驟，插卡直接印「綜所稅查詢碼」與「綜所稅繳費單（3萬元以下）」服務。若繳稅金額在3萬元以下可現場列印出「綜所稅繳費單」、直接於門市櫃台完成繳納，5月1日至6月3日持OPEN錢包綁指定銀行信用卡繳納綜所稅，除了即享OPEN POINT 50點數回饋，還有機會抽最高千點OPEN POINT回饋；5月4日至5月31日加碼推出到7-ELEVEN繳納綜合所得稅、房屋稅或信用卡帳單任2筆隨機贈送最高77元7-ELEVEN購物金。若繳稅金額在3萬元以上則會印出「綜所稅查詢碼」，提供無插卡機民眾居家上網登入國稅局報稅系統報稅，預估將吸引首報族與第一次網路報稅的民眾使用。
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