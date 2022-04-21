ANNA HU高訂珠寶歡慶15週年 35件創作賀TEFAF 35週年

身為150年來法國高級訂製和時尚聯合會（FHCM）首位也是唯一邀請入會的華裔女性高訂珠寶藝術家的胡茵菲（Anna Hu），2007年時於紐誒創立同名高級訂製珠寶品牌ANNA HU HAUTE JOAILLERIE，享譽國際。在品牌迎向15週年里程碑之際，宣布受邀將帶著以35件別具特色的大作，參加2022年6月底舉辦的歐洲藝術博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）35週年慶典大展，成為本屆展會中唯一受邀的亞裔珠寶藝術家。

被視為藝術歷史的最高殿堂的TEFAF，以荷蘭馬斯垂克（Maastricht）為基地，始於1988年，每年在短短數日展出歷史上最偉大的藝術創作，是全球重量級的收藏家及鑑賞家必造訪的盛會。無論是梵谷、畢卡索等大師的畫作，或是來自歐洲皇室的稀世珍寶，每一件TEFAF展品，也都需經專家團隊嚴謹的審查和鑑定，成為最具有公信力的代表。

音樂家出身的胡茵菲，在設計中經常融匯聽覺與視覺藝術，堅持採用法國百年傳承鑲工技術創作珠寶，將東方意蘊融入其中，結合不同領域美學的珠寶藝術深具特色。在2022年度的TEFAF展上，品牌將以展出三大藝術樂章「La Caprice Art Déco當代藝術隨想曲」、「La Variante Silk Road Rhapsody異想絲路變奏曲」和「La Fantasia de Fleurs花之幻想曲」交織而成的藝術珠寶交響盛宴。