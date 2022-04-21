聽新聞
test
0:00 / 0:00
呼應世界地球日！THE BODY SHOP、Sukin打造綠色保養
4月22日是世界地球日，美妝品牌也接連響應，THE BODY SHOP持續倡導理念，並且鼓勵空瓶回收，目標是2025年全產品100%採用再生塑料；澳洲保養品牌Sukin則是承諾100％碳中和。
THE BODY SHOP旗下保養品，擁有國際全素認證，也反對動物實踐，95%產品成分來自世界上的弱勢族群，也希望能幫忙女性經濟獨立，持續推動的空瓶回收計劃，至今總量超過3千座台北101大樓，即日起至5月8日，持品牌空瓶至櫃上，每瓶扣抵10元。另外也重申反對戰爭，支持和平，不但緊急捐款10萬美元給烏克蘭，也暫停向俄羅斯出口產品。
Sukin則是從原料，就從植物中萃取天然有效成分，且製造過程後產生的廢水，也能安心排到大海，保養油的滴管是可回收玻璃、滴管頭是可被分解的天然乳膠、塑膠瓶罐全是再利用PET塑料，紙盒包裝則是使用再生紙製成，另外也是100%碳平衡的企業。
慶祝母親節，也推出多款超值優惠組合，鼓勵大家以實際行動，支持綠色美妝保養品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言