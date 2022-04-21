呼應世界地球日！THE BODY SHOP、Sukin打造綠色保養

4月22日是世界地球日，美妝品牌也接連響應，THE BODY SHOP持續倡導理念，並且鼓勵空瓶回收，目標是2025年全產品100%採用再生塑料；澳洲保養品牌Sukin則是承諾100％碳中和。

THE BODY SHOP旗下保養品，擁有國際全素認證，也反對動物實踐，95%產品成分來自世界上的弱勢族群，也希望能幫忙女性經濟獨立，持續推動的空瓶回收計劃，至今總量超過3千座台北101大樓，即日起至5月8日，持品牌空瓶至櫃上，每瓶扣抵10元。另外也重申反對戰爭，支持和平，不但緊急捐款10萬美元給烏克蘭，也暫停向俄羅斯出口產品。

Sukin則是從原料，就從植物中萃取天然有效成分，且製造過程後產生的廢水，也能安心排到大海，保養油的滴管是可回收玻璃、滴管頭是可被分解的天然乳膠、塑膠瓶罐全是再利用PET塑料，紙盒包裝則是使用再生紙製成，另外也是100%碳平衡的企業。