快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呼應世界地球日！THE BODY SHOP、Sukin打造綠色保養

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Sukin經典淨顏禮盒／母親節優惠799元。圖／Sukin提供
Sukin經典淨顏禮盒／母親節優惠799元。圖／Sukin提供

4月22日是世界地球日，美妝品牌也接連響應，THE BODY SHOP持續倡導理念，並且鼓勵空瓶回收，目標是2025年全產品100%採用再生塑料；澳洲保養品牌Sukin則是承諾100％碳中和。

THE BODY SHOP旗下保養品，擁有國際全素認證，也反對動物實踐，95%產品成分來自世界上的弱勢族群，也希望能幫忙女性經濟獨立，持續推動的空瓶回收計劃，至今總量超過3千座台北101大樓，即日起至5月8日，持品牌空瓶至櫃上，每瓶扣抵10元。另外也重申反對戰爭，支持和平，不但緊急捐款10萬美元給烏克蘭，也暫停向俄羅斯出口產品。

Sukin則是從原料，就從植物中萃取天然有效成分，且製造過程後產生的廢水，也能安心排到大海，保養油的滴管是可回收玻璃、滴管頭是可被分解的天然乳膠、塑膠瓶罐全是再利用PET塑料，紙盒包裝則是使用再生紙製成，另外也是100%碳平衡的企業。

慶祝母親節，也推出多款超值優惠組合，鼓勵大家以實際行動，支持綠色美妝保養品。

THE BODY SHOP持續推出空瓶回收計畫。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP持續推出空瓶回收計畫。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP持續推出空瓶回收計畫。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP持續推出空瓶回收計畫。圖／THE BODY SHOP提供
與Sukin在地球月，覺察純淨保養的美好。圖／Sukin提供
與Sukin在地球月，覺察純淨保養的美好。圖／Sukin提供

延伸閱讀

南部5縣市掃碼公廁給評價 可獲綠點換衛生紙沙拉油

世界地球日4大超商推優惠 7-ELEVEN自帶杯現省7元 買全家無塑杯送大美式

響應世界地球日 限時3天「全聯OFF COFFEE」自帶杯折5元 環保購物車3,000點免費換

米包、米福堡、米吐司！攜手5家排隊名店 米食品牌EATMI打造期間限定獨家餐點

相關新聞

台灣真安全！吳速玲LV包掉路邊20天沒人拿 直呼好幸運

曹格老婆吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也...

復刻兒時記憶！純鈦珠寶先驅AKACHEN再現擬真花藝

選在春季最後一個節氣「榖雨」剛過，台灣珠寶藝術家AKACHEN陳智權發表了最新作品，「木槿花」與「玫瑰花」系列。並藉由模...

響應世界地球日！香緹卡鑽石乳霜直接送、還幫妳種樹

4月22日就是世界地球日，向來重視環保議題的美妝品牌香緹卡，特別在4月22日推出多樣化的活動，當天只要在實體專櫃消費，就...

聲寶寵愛媽媽 推夢幻粉色系家電

母親節就是要讓媽媽美美的，送上最夢幻的粉色系家電寵愛媽媽最貼心！聲寶推出一系列外型夢幻兼具實用功能的清潔、廚房家電，幫媽...

反帝國啤酒開桶來挺「烏」！你捐款、臺虎精釀免費招待

今晚下班打算去哪喝一杯？其實享受生活也可以跟實踐自我理念產生交集。隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰火持續延燒，全世界各方也持續投入資源、表達主張、對抗霸權。臺虎精釀旗下四間分店於今日4月21日（四）一同「開桶

31年Macallan原酒問世 THE MUNROS 1990單瓶29.8萬元

近年國內威士忌老饕或是玩家，為了追尋更多的品飲與收藏樂趣，不少人開始逐漸將目標轉往Independent Bottler...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。