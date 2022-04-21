心肺零負擔 iNO 太空人律動機陪媽媽踏出健康第一步

隨著歲數增長，體力的下降，對於肌力不足、膝蓋腳踝無力的長輩來說，適合的運動選擇卻愈來愈少。長期深耕銀髮族健康品牌的 iNO 耗資千萬研發的「太空人律動機」，透過每分鐘 600 下的穩定上下律動刺激活絡全身，達到運動效果。家中擺一台，站上去就能立刻開始動一動，除了打破時間和空間的限制外，更可以讓長輩遠離跌倒的風險。

人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，年過 40 歲，肌肉量會以每 10 年減少 8% 的速度流失；70 歲後則以每 10 年減少 15% 的速度增加流失，若銀髮族沒有持續保持活動，將加速身體退化。除了簡單的居家伸展操、健走之外，低衝擊、心肺關節零負擔的「垂直律動」，更是銀髮族安全運動的最佳選擇。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

iNO 太空人律動機體積迷你，可以放置在家中各個角落，透過藍芽遙控器操作，就能輕鬆切換 3 種智能模式和 7 種不同頻率，除了站坐著都能放鬆外，搭配和室椅、沙發椅還可以立刻搖身一變成為按摩椅。平時在客廳，可以邊看八點檔邊放鬆全身，讓運動從此不再有門檻。iNO 太空人律動機擁有市面唯一的溫和智能模式，從 6 歲到 90 歲都能安心使用，更透過最頂級的精密模組，採用「32 個金屬軸承」的專利認證，軸承越多代表能夠更穩定的上下律動，打造最穩定、安全、耐用的運動器材。

圖 / 有.設計 uDesign 提供