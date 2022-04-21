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全家推五倍券晚鳥優惠 最高賺20%回饋購物金還可抽汽車

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
振興五倍券使用期限到4月底，全家便利商店推出晚鳥五倍券放大術，20%回饋金大方送。圖／全家便利商店提供
振興五倍券使用期限到4月底，全家便利商店推出晚鳥五倍券放大術，20%回饋金大方送。圖／全家便利商店提供

你的五倍券還沒用完嗎？振興五倍券將在4月30日到期，全家便利商店推晚鳥優惠，即日起至4月30日至全家使用振興五倍券消費，可享20％購物金回饋，如使用200元振興券購物可獲得40元購物金（單筆消費滿100元可使用）；500元振興券可獲得100元購物金（單筆消費滿250元可使用），使用1000元振興券則可獲得200元購物金（單筆消費滿500元可使用）；此外，4月30日前每次購物只要使用振興券消費，掃描小白單上的QR Code就可至抽獎網頁登錄1次抽獎序號，有機會將SKODA汽車、光陽電動機車帶回家，買越多次中獎機會越高。

至於如何在超商一次消費這麼高額度，全家也提供了多種冰飲優惠，讓你預先為炎熱夏季做好囤貨準備。4月22日至4月24日推出Let’s Café經典美式特大杯買1送1活動，贈送杯可憑兌換小白單於4月25日至4月29日至原店舖兌換，咖啡控不可錯過。另外，為回饋全家LINE會員，即日起至4月24日加碼推出近20項商品優惠，含括冰品、餅乾、零食、飲料、健康飲品等消費者喜愛的熱銷商品，推出加10元多1件、買1送1等優惠，買越多越划算，建議消費者可整箱購入疊加消費優惠。

而習慣使用電子支付的民眾，4月27日至5月3日凡使用MyFamiPay（限台新、玉山、中信、富邦、新光、永豐、聯邦、匯豐）支付，滿200元將再送全家App百元酷碰券（單筆消費滿300元可使用)，每位會員限換3次。

4月22日至4月24日推出Let’s Café經典美式特大杯買1送1活動，可於4月25日至4月29日至原店舖兌換。圖／全家便利商店提供
4月22日至4月24日推出Let’s Café經典美式特大杯買1送1活動，可於4月25日至4月29日至原店舖兌換。圖／全家便利商店提供

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