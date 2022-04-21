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世界地球日4大超商推優惠 7-ELEVEN自帶杯現省7元 買全家無塑杯送大美式

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN鼓勵消費者自帶飲料杯、購物袋，於世界地球日限時放大自帶杯折扣優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鼓勵消費者自帶飲料杯、購物袋，於世界地球日限時放大自帶杯折扣優惠。圖／7-ELEVEN提供

便利與環保經常難以兼顧，在疫情之下，透過密集店舖深入民眾日常生活、提供越來越多服務的超商，更肩負起倡議環境永續的企業社會責任重擔。響應世界地球日，4大超商紛紛推出綠色生活提案，讓民眾享受消費優惠，同時自然而然關注環保消費議題。

7-ELEVEN

為鼓勵消費者自帶飲料杯、購物袋，即日起至4月22日購買CITY全系列飲品使用自帶杯皆可現省7元；OPEN POINT App行動隨時取自4月22日限時推出CITY系列指定飲品優惠，截至6月底前兌換，兌領時使用自帶杯還可再享現折3元優惠。即日起至4月28日購買CITY燕麥系列飲品任選2杯只要99元。

推廣低碳飲食愛地球，天素地蔬指定鮮食品項第2件享22%折扣；「現蒸地瓜」即日起至4月24日享第2件半價；4月23日起每週一及週六購買天素地蔬鮮食商品可享OPEN POINT點數5%回饋；全台10間「天素地蔬複合店」於4月25日起可享「週一蔬食日優惠」複合專區指定品項第2件8.8折。

即日起至4月30日止，使用「交貨便」服務寄回HP原廠空碳粉匣，完成指定任務後可獲得透過簡訊送出的CITY CAFE中杯熱拿鐵兌換序號乙杯。另外，網購店取可選擇使用「PackAge+配客嘉」循環包材的電商平台、取貨後可於29間7-ELEVEN門市歸還。

全家便利商店

宣布與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年擴大回收服務至全台近3,000間店舖，全家自有電商平台亦將導入配客嘉循環包裝供會員選擇。土地友善產品部份，全家自有品牌FamilyMart Collection與倡導自然農法的香氛品牌「芙彤園」攜手開發4款洗沐用品，純天然零化學添加物，對土地和肌膚都同樣友善。

除了今年目標將「永續杯循環站」服務擴展至全台400間店舖，全家也將於部分店舖展開冰飲封口機測試，透過封膜取代冰飲杯蓋，預計每杯可減少達54%的塑膠量。同時，為鼓勵更多消費者減少使用一次性飲料杯，同步推出限量5萬個的Let’s Café無塑植纖杯，材質中零塑料零PLA，可被自然環境分解，售價109元，5月17日前至全台店舖購買，還可獲得Let’s Café經典美式（大杯）實體兌換券1張。

萊爾富

「萊爾富惜福食堂」將到期前6小時的鮮食品推出7折價格優惠，今年更將惜福品項擴增至麵包類，提供消費者更多元便利選擇。此外，Yahoo奇摩超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」也同時響應世界地球日，即起除祭出環保抽取式衛生紙6.7折起外，萊爾富會員4月22日當日於賣場下單滿100元還有機會拿最高11%回饋。

OKmart

即日起至4月30日前推出「環保杯現金折價優惠」，只要持環保杯至門市購買OKCAFE任一品項，不限冰熱、大小，全都可享現金折抵3元。4月21、22日限時2天，另推出「咖啡買2送2」活動，只要至全台門市購買大杯莊園級美式/拿鐵，享同品項買2送2優惠；同步還有「OLAND鳳梨蘋果果粒茶」、「泰式奶茶」嘗鮮價，搭配環保杯現金折抵與飲料優惠省更多。

萊爾富惜福食堂品項擴增麵包品項，麵包到期前6小時，可用7折優惠帶回家。圖／萊爾富提供
萊爾富惜福食堂品項擴增麵包品項，麵包到期前6小時，可用7折優惠帶回家。圖／萊爾富提供
全家與PackAge+配客嘉深化合作，預計上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間店舖，強力助攻整體循環包裝生態圈。圖／全家便利商店提供
全家與PackAge+配客嘉深化合作，預計上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間店舖，強力助攻整體循環包裝生態圈。圖／全家便利商店提供
Let’s Café無塑植纖杯售價109元。即日起至5月17日至全台全家店舖購買，還可獲Let’s Café經典美式大杯實體兌換卷1張。圖／全家便利商店提供
Let’s Café無塑植纖杯售價109元。即日起至5月17日至全台全家店舖購買，還可獲Let’s Café經典美式大杯實體兌換卷1張。圖／全家便利商店提供
即日起至4月30日止，為鼓勵消費者使用7-ELEVEN交貨便服務寄回HP原廠空碳粉匣，完成指定任務後可獲得透過簡訊送出的CITY CAFE中杯熱拿鐵兌換序號乙杯。圖／7-ELEVEN提供
即日起至4月30日止，為鼓勵消費者使用7-ELEVEN交貨便服務寄回HP原廠空碳粉匣，完成指定任務後可獲得透過簡訊送出的CITY CAFE中杯熱拿鐵兌換序號乙杯。圖／7-ELEVEN提供
全家與「芙彤園」合作推出4款FMC x 芙彤園洗劑商品，以全植物成分調配，不添加人工化學合成物、不含人工界面活性劑、不含防腐劑、不含一滴水，提供消費者更友善環境與肌膚的洗沐新選擇。圖／全家便利商店提供
全家與「芙彤園」合作推出4款FMC x 芙彤園洗劑商品，以全植物成分調配，不添加人工化學合成物、不含人工界面活性劑、不含防腐劑、不含一滴水，提供消費者更友善環境與肌膚的洗沐新選擇。圖／全家便利商店提供

世界地球日

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