攜手5家排隊名店 米食品牌EATMI打造期間限定獨家餐點
新米食品牌EATMI歡慶世界地球日，邀請到5間台北火紅的風格排隊名店，包括「橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One Cafe」、「地中海料理餐廳TOASTERiA CAFE」、「自然裸食派餐飲TAMED FOX」、「東區摩登早午餐 BRUN不然」及「日法混血朝聖熱點Numéro Quatre」，於4月22日至5月22日世界地球日期間，打造多款期間限定獨家餐點。
活動期間至5間品牌門市消費，除了能品嚐到由EATMI米製品打造的限定合作餐點外，五款料理食譜更將於EATMI 官方網站「米食譜」分享，宅在家也能輕鬆動手做。即日起至5月31日，EATMI將於官網推出「米包」及「米福堡」米食體驗組，世界地球日檔期限定驚喜售價999元。
近年無麩飲食成為席捲全球餐飲界的風潮，EATMI上市即成為許多無麩質飲食者的嚐鮮首選，嚴選在地稻米製成，除了大幅減少進口所衍生的碳排放足跡，也讓世界看見台灣在地的優質農產業，迎接米產品的全新時代。
橘色餐飲集團旗下早午餐品牌M One Café，以簡單而純粹的美式餐點深受饕客喜愛，將經典Cali-Style貫穿餐點設計概念，這次選用米福堡，推出「鮮蝦班尼迪克蛋」，清爽的海鮮及生菜組合，搭配M One Cafe必點手工薯絲，打造出豐富又道地美式的套餐。
自然裸食派餐飲TAMED FOX創立以來，不斷重新定義健康飲食，持續將營養均衡且美味的餐點分享給大家，此次推出「鹽麴叉燒班尼迪克蛋堡」，獨門特製 的風味叉燒，將中式美食的經典食材以西式料理手法呈現，淋上清爽的優格荷蘭醬，與Q彈鬆軟的米福堡迷人香氣相互呼應，健康之餘同時滿足味覺體驗。
地中海料理餐廳TOASTERiA CAFÉ，以「焦糖蘋果米吐司」帶來最道地的地中海風情，摩洛哥香料焦糖蘋果結合烤綜合堅果米包，馬茲卡朋起司的綿密加上爽脆口感的印度酥炸球，白芝麻巧克力、酸甜酒燒野莓果醬與新鮮檸檬百里香，濃郁而不膩口，一旁的烤巧克力米包也恰如其分地增添豐富度，套餐搭配紅酒更完美展現以酒佐餐的地中海生活態度。
東區摩登早午餐BRUN不然，巧妙運用米包特有的天然米香，與招牌人氣「法式吐司」的蛋香交織出全新層次，柔軟綿密又不失酥脆的口感，是每個少女都 會為之融化的夢幻甜點。
甫開店即成為社群平台上朝聖炫風，一位難求的日法混血Numéro Quatre，使用 EATMI 的米包及米福堡打造出多層次口感的鬆軟綿密布丁吐司「N.4」，品牌手工自製的香草醬和莓果醬出其不意地將整體風味昇華至全新體驗。
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