攜手5家排隊名店 米食品牌EATMI打造期間限定獨家餐點

新米食品牌EATMI歡慶世界地球日，邀請到5間台北火紅的風格排隊名店，包括「橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One Cafe」、「地中海料理餐廳TOASTERiA CAFE」、「自然裸食派餐飲TAMED FOX」、「東區摩登早午餐 BRUN不然」及「日法混血朝聖熱點Numéro Quatre」，於4月22日至5月22日世界地球日期間，打造多款期間限定獨家餐點。

活動期間至5間品牌門市消費，除了能品嚐到由EATMI米製品打造的限定合作餐點外，五款料理食譜更將於EATMI 官方網站「米食譜」分享，宅在家也能輕鬆動手做。即日起至5月31日，EATMI將於官網推出「米包」及「米福堡」米食體驗組，世界地球日檔期限定驚喜售價999元。

近年無麩飲食成為席捲全球餐飲界的風潮，EATMI上市即成為許多無麩質飲食者的嚐鮮首選，嚴選在地稻米製成，除了大幅減少進口所衍生的碳排放足跡，也讓世界看見台灣在地的優質農產業，迎接米產品的全新時代。

橘色餐飲集團旗下早午餐品牌M One Café，以簡單而純粹的美式餐點深受饕客喜愛，將經典Cali-Style貫穿餐點設計概念，這次選用米福堡，推出「鮮蝦班尼迪克蛋」，清爽的海鮮及生菜組合，搭配M One Cafe必點手工薯絲，打造出豐富又道地美式的套餐。

自然裸食派餐飲TAMED FOX創立以來，不斷重新定義健康飲食，持續將營養均衡且美味的餐點分享給大家，此次推出「鹽麴叉燒班尼迪克蛋堡」，獨門特製 的風味叉燒，將中式美食的經典食材以西式料理手法呈現，淋上清爽的優格荷蘭醬，與Q彈鬆軟的米福堡迷人香氣相互呼應，健康之餘同時滿足味覺體驗。

地中海料理餐廳TOASTERiA CAFÉ，以「焦糖蘋果米吐司」帶來最道地的地中海風情，摩洛哥香料焦糖蘋果結合烤綜合堅果米包，馬茲卡朋起司的綿密加上爽脆口感的印度酥炸球，白芝麻巧克力、酸甜酒燒野莓果醬與新鮮檸檬百里香，濃郁而不膩口，一旁的烤巧克力米包也恰如其分地增添豐富度，套餐搭配紅酒更完美展現以酒佐餐的地中海生活態度。

東區摩登早午餐BRUN不然，巧妙運用米包特有的天然米香，與招牌人氣「法式吐司」的蛋香交織出全新層次，柔軟綿密又不失酥脆的口感，是每個少女都 會為之融化的夢幻甜點。