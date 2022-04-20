響應世界地球日 限時3天全聯OFF COFFEE自帶杯折5元 環保購物車3,000點免費換

追求環境永續是全球關注的重要趨勢，迎接422「世界地球日」，企業紛紛響應，推出各式活動鼓勵民眾「減塑」、「減廢」、「節能」，並且更加關注「惜食」議題，從源頭避免浪費。

全聯響應「世界地球日」以循環減塑學、減碳無紙化、健康輕生活、惜食不浪費等4大方針實踐國際SDGs趨勢，達到零碳、零廢棄的環境共榮目標，更推出一系列行動，包含OFF COFFEE自帶杯折5元優惠、咖啡隨行杯點數加價購、環保商品點數免費換、READ BREAD潔淨標章麵包及螢火蟲季推廣生態保育等，希望邀請消費者一起落實綠色生活。

4月22日至4月24日全聯將推出自帶杯折扣優惠，全台實體門市購買OFF COFFEE系列飲品，使用自帶杯從折3元加碼成折5元，PXGO!線下取杯回饋50福利點，同時使用「PXGo!全聯線上購」寄杯40杯美式只要680元，等於一杯只要17元，活動當天再贈50福利點數。另外，全聯也推出限量「Bodum咖啡隨行杯」，即日起以500福利點加價349元即可換購1個，加購價約市價2.1折。針對會員另祭出環保用品點數免費換活動，以400～3,000福利點數即可把「福利熊撞色背心袋」、「蔬菜購物袋」、「子母保溫保冷袋」、「保溫保冷購物車」等環保用品免費帶回家。