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讓心情亮起來！LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃 「圈圈叉叉」塗鴉包給妳滿滿歡笑
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列以「圈圈叉叉」的線條歡樂登場，讓經典的Le Pliage系列換上新面孔，並且在4月29日到5月15日期間，於台中審計368新創聚落開設快閃店，由André Saraiva畫筆下的Mr. A和他的女伴Mrs. A的歡樂視覺，帶來活潑的氛圍。
屢次聯名都帶來話題的LONGCHAMP，今年與當代塗鴉藝術大師André Saraiva攜手合作推出聯名創作，為經典Le Pliage手袋挹注新氣象，藉由他筆下的知名角色Mr. A帶來趣味形象，散發街頭塗鴉的活力，在簡潔線條表現中的Mr. A和他的女伴Mrs. A，以圓圈、交叉作為雙眼圖像，露齒笑的面頰配上長長的四肢、高帽，同時呈現幽默、歡樂與童趣，為Le Pliage手袋換上俏皮形象。
為慶祝此聯名系列上市，LONGCHAMP選址台中審計368新創聚落，打造LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列的裝飾藝術，即日起已可陸續在村內看見打卡拍照點，活蹦亂跳的Mr. A躍上紅磚牆，村裡的大面白牆更刷上André Saraiva最愛的粉紅色並有超大的Mr. A圖像，帶著高禮帽的Mr. A則是在樓梯旁，聯名系列的圖騰Logo、牆上的LONGCHAMP & ANDRÉ迷幻霓虹光字樣，都以粉紅幻彩的搶眼視覺，為空間換上新風格，使得Mr. A所到之處，都洋溢歡樂氛圍；LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列，於4月26日全球同步發售。
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