讓心情亮起來！LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃 「圈圈叉叉」塗鴉包給妳滿滿歡笑

LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列以「圈圈叉叉」的線條歡樂登場，讓經典的Le Pliage系列換上新面孔，並且在4月29日到5月15日期間，於台中審計368新創聚落開設快閃店，由André Saraiva畫筆下的Mr. A和他的女伴Mrs. A的歡樂視覺，帶來活潑的氛圍。 LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列於4月29日至5月15日，在台中審計368新創聚落開設快閃店。圖／LONGCHAMP提供

屢次聯名都帶來話題的LONGCHAMP，今年與當代塗鴉藝術大師André Saraiva攜手合作推出聯名創作，為經典Le Pliage手袋挹注新氣象，藉由他筆下的知名角色Mr. A帶來趣味形象，散發街頭塗鴉的活力，在簡潔線條表現中的Mr. A和他的女伴Mrs. A，以圓圈、交叉作為雙眼圖像，露齒笑的面頰配上長長的四肢、高帽，同時呈現幽默、歡樂與童趣，為Le Pliage手袋換上俏皮形象。