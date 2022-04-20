聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓心情亮起來！LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃 「圈圈叉叉」塗鴉包給妳滿滿歡笑

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LONGCHAMP推出LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列包款。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP推出LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列包款。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列以「圈圈叉叉」的線條歡樂登場，讓經典的Le Pliage系列換上新面孔，並且在4月29日到5月15日期間，於台中審計368新創聚落開設快閃店，由André Saraiva畫筆下的Mr. A和他的女伴Mrs. A的歡樂視覺，帶來活潑的氛圍。

LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列於4月29日至5月15日，在台中審計368新創聚落開設快閃店。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列於4月29日至5月15日，在台中審計368新創聚落開設快閃店。圖／LONGCHAMP提供

屢次聯名都帶來話題的LONGCHAMP，今年與當代塗鴉藝術大師André Saraiva攜手合作推出聯名創作，為經典Le Pliage手袋挹注新氣象，藉由他筆下的知名角色Mr. A帶來趣味形象，散發街頭塗鴉的活力，在簡潔線條表現中的Mr. A和他的女伴Mrs. A，以圓圈、交叉作為雙眼圖像，露齒笑的面頰配上長長的四肢、高帽，同時呈現幽默、歡樂與童趣，為Le Pliage手袋換上俏皮形象。

為慶祝此聯名系列上市，LONGCHAMP選址台中審計368新創聚落，打造LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列的裝飾藝術，即日起已可陸續在村內看見打卡拍照點，活蹦亂跳的Mr. A躍上紅磚牆，村裡的大面白牆更刷上André Saraiva最愛的粉紅色並有超大的Mr. A圖像，帶著高禮帽的Mr. A則是在樓梯旁，聯名系列的圖騰Logo、牆上的LONGCHAMP & ANDRÉ迷幻霓虹光字樣，都以粉紅幻彩的搶眼視覺，為空間換上新風格，使得Mr. A所到之處，都洋溢歡樂氛圍；LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列，於4月26日全球同步發售。

LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine（右）與巴黎塗鴉藝術大師André Saraiva共同打造聯名系列。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine（右）與巴黎塗鴉藝術大師André Saraiva共同打造聯名系列。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列由塗鴉藝術大師André Saraiva創作。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列由塗鴉藝術大師André Saraiva創作。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列由塗鴉藝術大師André Saraiva創作。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列由塗鴉藝術大師André Saraiva創作。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列於4月29日至5月15日，在台中審計368新創聚落開設快閃店。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列於4月29日至5月15日，在台中審計368新創聚落開設快閃店。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列黑色肩背袋，8,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列黑色肩背袋，8,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列綠色肩背袋，8,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列綠色肩背袋，8,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列粉紅色迷你手提包，8,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列粉紅色迷你手提包，8,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列藍色化妝包，2,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列藍色化妝包，2,800元。圖／LONGCHAMP提供

快閃 台中市 藝術家 裝置藝術

延伸閱讀

米蘭達可兒「超模媽咪」的時尚日常！做瑜伽、打網球、時髦旅行都搭20萬的LV奢華美包

二手袋可回收 換贈品做環保

男攀玉山塗鴉遭網炮轟 玉管處將開罰

又是他！昔塗鴉輕軌車廂獲和解 3年後噴漆民宅送辦

相關新聞

訪不老部落 摘菇捏陶射箭

聯合報系有行旅企畫「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」旅程，將一次見證三位企業家山居、鄉居、田居生活。

攜手5家排隊名店 米食品牌EATMI打造期間限定獨家餐點

新米食品牌EATMI歡慶世界地球日，邀請到5間台北火紅的風格排隊名店，包括「橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One C...

響應世界地球日 限時3天全聯OFF COFFEE自帶杯折5元 環保購物車3,000點免費換

追求環境永續是全球關注的重要趨勢，迎接422「世界地球日」，企業紛紛響應，推出各式活動鼓勵民眾「減塑」、「減廢」、「節能...

讓心情亮起來！LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃 「圈圈叉叉」塗鴉包給妳滿滿歡笑

LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列以「圈圈叉叉」的線條歡樂登場，讓經典的Le Pliage系列換上新面孔，並且在...

迷上淺色西裝！郭雪芙霸氣披外套、侯佩岑短褲露美腿

最近氣溫即將升高，眼看夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有...

謝欣穎賞蕭邦高級珠寶曝少女心 傳「愛心」給王柏傑

瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）一年兩度的頂級珠寶暨腕表展，將自即日起至4月23日止，於台北晶華酒店舉辦，共為期3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。