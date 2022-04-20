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迷上淺色西裝！郭雪芙霸氣披外套、侯佩岑短褲露美腿
最近氣溫即將升高，眼看夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有不少淺色系的新品，像是奶茶色、天空藍等等，都可以在正式感中注入清新優雅的夏日氛圍。
因在《華燈初上》系列影集中飾演「愛子」一角再次受到關注的女星郭雪芙，最近穿著Club Monaco奶茶色西裝褲裝內搭品牌經典的排釦蠶絲襯衫，奶茶色的柔和感恰到好處中和了西裝的銳利感。而侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。
Paul Smith春夏女裝系列中，也有多款亮、淺色西裝，像是湖水綠、米色格紋、天空藍等等，都是很適合搭配淺色單品的配色，內搭白色襯衫或白色T恤，輕鬆就展現清新時尚感。
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