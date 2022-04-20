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迷上淺色西裝！郭雪芙霸氣披外套、侯佩岑短褲露美腿

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
郭雪芙穿著Club Monaco奶茶色西裝褲裝內搭品牌經典的排釦蠶絲襯衫，奶茶色的柔和感恰到好處中和了西裝的銳利感。圖／Club Monaco提供
郭雪芙穿著Club Monaco奶茶色西裝褲裝內搭品牌經典的排釦蠶絲襯衫，奶茶色的柔和感恰到好處中和了西裝的銳利感。圖／Club Monaco提供

最近氣溫即將升高，眼看夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有不少淺色系的新品，像是奶茶色、天空藍等等，都可以在正式感中注入清新優雅的夏日氛圍。

因在《華燈初上》系列影集中飾演「愛子」一角再次受到關注的女星郭雪芙，最近穿著Club Monaco奶茶色西裝褲裝內搭品牌經典的排釦蠶絲襯衫，奶茶色的柔和感恰到好處中和了西裝的銳利感。而侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。

Paul Smith春夏女裝系列中，也有多款亮、淺色西裝，像是湖水綠、米色格紋、天空藍等等，都是很適合搭配淺色單品的配色，內搭白色襯衫或白色T恤，輕鬆就展現清新時尚感。

Paul Smith春夏女裝系列也推出了亮、淺色系西裝單品。圖／Paul Smith提供
Paul Smith春夏女裝系列也推出了亮、淺色系西裝單品。圖／Paul Smith提供
夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有不少淺色系的新品，在正式感中注入清新優雅的夏日氛圍。圖／Club Monaco提供、摘自IG
夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有不少淺色系的新品，在正式感中注入清新優雅的夏日氛圍。圖／Club Monaco提供、摘自IG
Paul Smith春夏女裝系列也推出了亮、淺色系西裝單品。圖／Paul Smith提供
Paul Smith春夏女裝系列也推出了亮、淺色系西裝單品。圖／Paul Smith提供
侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。圖／摘自IG
侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。圖／摘自IG
Paul Smith春夏女裝系列也推出了亮、淺色系西裝單品。圖／Paul Smith提供
Paul Smith春夏女裝系列也推出了亮、淺色系西裝單品。圖／Paul Smith提供
侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。圖／摘自IG
侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。圖／摘自IG
侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。圖／摘自IG
侯佩岑則是選擇Club Monaco淡粉色的西裝外套配短褲，內搭菱格紋印花蠶絲襯衫化身「侯秘書」，流露性感甜美氣質。圖／摘自IG

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