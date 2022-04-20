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謝欣穎賞蕭邦高級珠寶曝少女心 傳「愛心」給王柏傑

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
謝欣穎配戴蕭邦頂級珠寶系列祖母綠珠寶作品，項鍊鑲嵌整排漸層大小的愛心形祖母綠寶石。圖／蕭邦提供
謝欣穎配戴蕭邦頂級珠寶系列祖母綠珠寶作品，項鍊鑲嵌整排漸層大小的愛心形祖母綠寶石。圖／蕭邦提供

瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）一年兩度的頂級珠寶暨腕表展，將自即日起至4月23日止，於台北晶華酒店舉辦，共為期3天的貴賓鑑賞會採預約制。此次由瑞士空運來台100多件作品總價值高達10億台幣的精彩珠寶腕表，其中包括多款台灣貴婦鍾愛的祖母綠、紅寶石、藍寶石作品，以及專為襯托巨星風采打造的紅地毯系列。而向來予人印象「很有個性、很酷」的女星謝欣穎，則特地出席並演繹價值上千萬的藍寶石、祖母綠頂級珠寶，並透露自己對愛心形切割的寶石情有獨鍾，自曝暗藏多年的少女心。

「我不是像大家想的那麼有個性，」謝欣穎透露，自己其實一直有很多愛心圖案的小飾品，也會穿蕾絲的服裝。這次配戴的珠寶中，最喜歡的就是藍寶石頂級珠寶項鍊，共鑲嵌7顆心形切割藍寶石，延伸出如盛開玫瑰花瓣的造型，組成造型感較強烈的頸鍊，心目中第二喜歡的則是21.04克拉斯里蘭卡皇家藍的藍寶石鑽戒。而被問到是否有把今天貴氣美照傳給男友王柏傑，她笑説只傳了愛心形切割黃鑽鑽戒的照片，因為前陣子搖滾女星艾薇兒（Avril Lavigne）就是被一顆愛心形鑽石求婚成功，但也強調因為覺得很新鮮特別「純分享」。

愛心是蕭邦珠寶的經典造形，也是品牌聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele最鍾愛的圖案。以7顆心形明亮式切割藍寶石為主角的藍寶石項鍊，採用鍍藍色的鈦金屬鑲嵌藍寶石組成內層花瓣、外面再綴上白K金與白鑽，如玫瑰豐滿的花瓣也如浪花層層，非常優美。愛心形切割黃鑽戒指，主鑽重達6.68克拉，濃郁色調為豔彩（Fancy Vivid）、IF等級。謝欣穎配戴的祖母綠鑽石項鍊中間也鑲嵌了整排愛心形切割的祖母綠寶石，精選大小依序羅列的愛心共97顆，襯托精緻細膩的鏤空編織與輕盈的鑲工，配戴起來服貼的線條，猶如華美珠寶編織成的細緻蕾絲。

除了經典的愛心，這次登台展出許多全新的動物系列珠寶，則展現品牌Caroline Scheufele的童趣巧思。動物世界系列的「蛇」造型戒指，以鈦金屬鑄造立體的蘋果並上色燒製，立體靈動的蛇身蜷曲成戒環，綴上三朵盛開的立體花朵，讓人想起伊甸園的傳說。首次來台的紅地毯系列鳳凰戒指，以玫瑰金和鈦金屬勾勒鳳凰立體的羽翼和頭形，輕輕擁著中央一顆43.46克拉的球形切割火蛋白石，寶石呈現罕見的濃郁橘色，遊彩隨光影變化閃爍，令人目眩神迷。

謝欣穎配戴蕭邦頂級珠寶系列藍寶石珠寶作品，特別喜歡這款浪漫的愛心切割藍寶石項鍊和藍寶石鑽戒。圖／蕭邦提供
謝欣穎配戴蕭邦頂級珠寶系列藍寶石珠寶作品，特別喜歡這款浪漫的愛心切割藍寶石項鍊和藍寶石鑽戒。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌21.04克拉藍寶石、2顆1.17克拉半月形鑽石與370顆1.04克拉鑽石，3,873萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌21.04克拉藍寶石、2顆1.17克拉半月形鑽石與370顆1.04克拉鑽石，3,873萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列項鍊，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌18顆總重33.24克拉橢圓切割祖母綠、136顆梨形切割鑽石共30.06克拉、8顆明亮式切割鑽石共1.34克拉、47顆馬眼形切割鑽石5.99克拉與73顆鑽石4.35克拉，3,007萬元。圖／蕭邦提供
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Red Carpet紅地毯系列鳳凰造型戒指，18K玫瑰金和鈦金屬鑲嵌43.46克拉火蛋白石主石，7,72萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列鳳凰造型戒指，18K玫瑰金和鈦金屬鑲嵌43.46克拉火蛋白石主石，7,72萬元。圖／蕭邦提供
Red Carpet紅地毯系列項鍊18K白金鑲嵌97顆總重41.96克拉祖母綠與55顆總重12.31克拉明亮式切割鑽石、54顆總重9.75克拉欖尖形切割鑽石與130顆總重18.23克拉梨形切割鑽石，3,295萬元。圖／蕭邦提供
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Red Carpet 紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌272顆總重25.97克拉花式切割鑽石、64顆明亮式切割鑽石7.13克拉與2034顆鑽石10.43克拉、表盤鑲嵌24顆梯形切割鑽石1.05克拉和76顆明亮式切割鑽石0.16克拉，4,708萬元。圖／蕭邦提供
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Red Carpet紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌2顆總重33.9克拉祖母綠與368顆3.24克拉鑽石 ，3,627萬元。圖／蕭邦提供
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動物世界系列戒指-蛇，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌黃色寶石、尖晶石、沙弗萊石、蛋白石、粉色剛玉，251萬元。圖／蕭邦提供
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頂級珠寶系列戒指黃鑽戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌豔彩（Fancy Vivid）IF等級6.68克拉心形切割黃鑽與鑽石，3,750萬元。圖／蕭邦提供
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謝欣穎配戴蕭邦頂級珠寶系列祖母綠珠寶作品，項鍊鑲嵌整排漸層大小的愛心形祖母綠寶石。圖／蕭邦提供
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頂級珠寶系列項鍊，18K白金鑲嵌7顆總重38.25克拉心形切割藍寶石、655顆總重13.33克拉明亮式切割藍寶石與663顆12.22克拉鑽石 ，2,176萬元。圖／蕭邦提供
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Green Carpet 綠地毯系列腕表，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌55顆總重10.44克拉馬眼形切割祖母綠、81顆0.25克拉鑽石、表面鑲嵌祖母綠，1167萬元。圖／蕭邦提供
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Red Carpet紅地毯系列戒指，18K白金鑲嵌總重0.51克拉明亮式切割鑽石、10顆3.36克拉祖母綠、8顆0.54明亮式切割鑽石，225萬元。圖／蕭邦提供
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謝欣穎配戴蕭邦頂級珠寶系列藍寶石珠寶作品，特別喜歡這款浪漫的愛心切割藍寶石項鍊和藍寶石鑽戒。圖／蕭邦提供
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