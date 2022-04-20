謝欣穎賞蕭邦高級珠寶曝少女心 傳「愛心」給王柏傑

瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）一年兩度的頂級珠寶暨腕表展，將自即日起至4月23日止，於台北晶華酒店舉辦，共為期3天的貴賓鑑賞會採預約制。此次由瑞士空運來台100多件作品總價值高達10億台幣的精彩珠寶腕表，其中包括多款台灣貴婦鍾愛的祖母綠、紅寶石、藍寶石作品，以及專為襯托巨星風采打造的紅地毯系列。而向來予人印象「很有個性、很酷」的女星謝欣穎，則特地出席並演繹價值上千萬的藍寶石、祖母綠頂級珠寶，並透露自己對愛心形切割的寶石情有獨鍾，自曝暗藏多年的少女心。

「我不是像大家想的那麼有個性，」謝欣穎透露，自己其實一直有很多愛心圖案的小飾品，也會穿蕾絲的服裝。這次配戴的珠寶中，最喜歡的就是藍寶石頂級珠寶項鍊，共鑲嵌7顆心形切割藍寶石，延伸出如盛開玫瑰花瓣的造型，組成造型感較強烈的頸鍊，心目中第二喜歡的則是21.04克拉斯里蘭卡皇家藍的藍寶石鑽戒。而被問到是否有把今天貴氣美照傳給男友王柏傑，她笑説只傳了愛心形切割黃鑽鑽戒的照片，因為前陣子搖滾女星艾薇兒（Avril Lavigne）就是被一顆愛心形鑽石求婚成功，但也強調因為覺得很新鮮特別「純分享」。

愛心是蕭邦珠寶的經典造形，也是品牌聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele最鍾愛的圖案。以7顆心形明亮式切割藍寶石為主角的藍寶石項鍊，採用鍍藍色的鈦金屬鑲嵌藍寶石組成內層花瓣、外面再綴上白K金與白鑽，如玫瑰豐滿的花瓣也如浪花層層，非常優美。愛心形切割黃鑽戒指，主鑽重達6.68克拉，濃郁色調為豔彩（Fancy Vivid）、IF等級。謝欣穎配戴的祖母綠鑽石項鍊中間也鑲嵌了整排愛心形切割的祖母綠寶石，精選大小依序羅列的愛心共97顆，襯托精緻細膩的鏤空編織與輕盈的鑲工，配戴起來服貼的線條，猶如華美珠寶編織成的細緻蕾絲。