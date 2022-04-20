環保、多彩、中性風 ORIS 2022新品五月全面上市

隨著2020以來持續進行的大疫時代，人們越來越追求自然、永續、簡約，連帶無形間或影響了瑞士鐘表的設計趨勢。2022年3月底首度參加鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展的ORIS，今日迅速在台展出多款年度新品。除帶來多樣化的色彩選擇，逐漸回歸中性的尺寸與永續環保理念，更讓人輕鬆享受瑞士機械時計帶來的愜意時光。

主打款首推ProPilot X Calibre 400飛行腕表，也是品牌Cal.400系自製機芯首次運用在ProPilot系列。由鈦金屬打造的表殼輕盈好上手，加上飛行員式的帶扣設計開闔便利好操作，在手腕轉動時更能感受到光澤的華麗流動。表款並具備五日動力儲存與具備10年保固，加上灰、藍與鮭魚色的三色面盤從色彩上跳脫傳統，嘗試為造型使用時，帶來更雀躍的心情感受。

以鮮明復古風格叫好也叫座的Big Crown指針式日曆腕表，則以全青銅表殼帶來綠、棕、酒紅與藍四種顏色。表款全數為40毫米的中性尺寸，自動上鍊機芯並具有指針式日期顯示與可精準校正的停秒裝置，鍊帶款皆為75,000元、皮表帶款式則為60,000元，讓人輕鬆收集青銅表款、不傷荷包。其中綠色款特別受到青睞，目前已處於「排隊」狀態，建議需要事前預約、下訂。

同時長年關心水資源、環境保育的ORIS，今年更有一只Big Crown X Cervo Volante聯名表款，以阿爾卑斯山色調打造漸層式面盤，並搭配瑞士Cervo Volante皮革商生產的永續鹿皮表帶與快拆結構。38毫米精鋼表殼內的岩石灰、冰川藍與蔥鬱綠配色，並與山林間的冰川、岩石、森林巧妙呼應。也基於環保理念，可隨身攜帶的旅行表袋取代了傳統立體表盒，同時保證卡的收納小夾也可當成名片夾使用，並印有ORIS與Cervo Volante的雙重標誌。