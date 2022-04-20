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環保、多彩、中性風 ORIS 2022新品五月全面上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
討喜、偏粉色的「鮭魚」色ProPilot X Calibre 400飛行腕表，帶來色彩上的大膽造型可能，11萬8,000元。圖 / ORIS提供
討喜、偏粉色的「鮭魚」色ProPilot X Calibre 400飛行腕表，帶來色彩上的大膽造型可能，11萬8,000元。圖 / ORIS提供

隨著2020以來持續進行的大疫時代，人們越來越追求自然、永續、簡約，連帶無形間或影響了瑞士鐘表的設計趨勢。2022年3月底首度參加鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展的ORIS，今日迅速在台展出多款年度新品。除帶來多樣化的色彩選擇，逐漸回歸中性的尺寸與永續環保理念，更讓人輕鬆享受瑞士機械時計帶來的愜意時光。

主打款首推ProPilot X Calibre 400飛行腕表，也是品牌Cal.400系自製機芯首次運用在ProPilot系列。由鈦金屬打造的表殼輕盈好上手，加上飛行員式的帶扣設計開闔便利好操作，在手腕轉動時更能感受到光澤的華麗流動。表款並具備五日動力儲存與具備10年保固，加上灰、藍與鮭魚色的三色面盤從色彩上跳脫傳統，嘗試為造型使用時，帶來更雀躍的心情感受。

以鮮明復古風格叫好也叫座的Big Crown指針式日曆腕表，則以全青銅表殼帶來綠、棕、酒紅與藍四種顏色。表款全數為40毫米的中性尺寸，自動上鍊機芯並具有指針式日期顯示與可精準校正的停秒裝置，鍊帶款皆為75,000元、皮表帶款式則為60,000元，讓人輕鬆收集青銅表款、不傷荷包。其中綠色款特別受到青睞，目前已處於「排隊」狀態，建議需要事前預約、下訂。

同時長年關心水資源、環境保育的ORIS，今年更有一只Big Crown X Cervo Volante聯名表款，以阿爾卑斯山色調打造漸層式面盤，並搭配瑞士Cervo Volante皮革商生產的永續鹿皮表帶與快拆結構。38毫米精鋼表殼內的岩石灰、冰川藍與蔥鬱綠配色，並與山林間的冰川、岩石、森林巧妙呼應。也基於環保理念，可隨身攜帶的旅行表袋取代了傳統立體表盒，同時保證卡的收納小夾也可當成名片夾使用，並印有ORIS與Cervo Volante的雙重標誌。

最後為呼應年度新品主視覺的建築之美與趣味性，ORIS再推出機芯遊戲「The Joy of Mechanics」，可透過電腦或手機下載參與，最高分將獲「瑞士Oris總部參訪」大獎、包含機票與住宿的免費招待，次50名則也能得到ORIS的品牌萌熊公仔，療癒人心。遊戲將由即日起統計積分至7月20日，實際活動頁面，則可登入：https://www.oris.ch/ppx400

不追求完美、但求不浪費，是瑞士Cervo Volante皮革商使用鹿皮的考量先決。圖 / ORIS提供
不追求完美、但求不浪費，是瑞士Cervo Volante皮革商使用鹿皮的考量先決。圖 / ORIS提供
Big Crown X Cervo Volante聯名表款，以阿爾卑斯山色調打造漸層式面盤，三種顏色並與山林間的冰川、岩石、森林巧妙呼應，各為60,000元。圖 / ORIS提供
Big Crown X Cervo Volante聯名表款，以阿爾卑斯山色調打造漸層式面盤，三種顏色並與山林間的冰川、岩石、森林巧妙呼應，各為60,000元。圖 / ORIS提供
為呼應年度新品主視覺的建築之美與趣味性，ORIS推出趣味遊戲「The Joy of Mechanics」，最高分將獲「瑞士Oris總部參訪」大獎，實現瑞士旅遊夢。圖 / ORIS提供
為呼應年度新品主視覺的建築之美與趣味性，ORIS推出趣味遊戲「The Joy of Mechanics」，最高分將獲「瑞士Oris總部參訪」大獎，實現瑞士旅遊夢。圖 / ORIS提供
Oris Big Crown指針式日曆青銅腕表綠面款，75,000元。圖 / ORIS提供
Oris Big Crown指針式日曆青銅腕表綠面款，75,000元。圖 / ORIS提供
ORIS Big Crown指針式日曆腕表，則以全青銅表殼帶來綠、棕、酒紅與藍四種顏色，其中又以綠色最為搶手，已經開始「排隊」狀態。圖 / ORIS提供
ORIS Big Crown指針式日曆腕表，則以全青銅表殼帶來綠、棕、酒紅與藍四種顏色，其中又以綠色最為搶手，已經開始「排隊」狀態。圖 / ORIS提供
Big Crown X Cervo Volante聯名表款，以阿爾卑斯山色調打造漸層式面盤，附贈的旅行表袋將可收納三只表款，並印有ORIS與Cervo Volante的雙重標誌。圖 / ORIS提供
Big Crown X Cervo Volante聯名表款，以阿爾卑斯山色調打造漸層式面盤，附贈的旅行表袋將可收納三只表款，並印有ORIS與Cervo Volante的雙重標誌。圖 / ORIS提供
ProPilot X Calibre 400飛行表宛如飛機安全帶扣的表扣設計，操作便利，同時透明表背也可一覽Calibre 400的機芯佈局與細節。圖 / ORIS提供
ProPilot X Calibre 400飛行表宛如飛機安全帶扣的表扣設計，操作便利，同時透明表背也可一覽Calibre 400的機芯佈局與細節。圖 / ORIS提供

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