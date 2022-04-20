新世代慢跑鞋來臨！結合輕量、永續精神與機能為顯學

追求輕量、透氣以及回彈性和舒適腳感，一直都是各大運動品牌戮力的目標，但隨著環保意識抬頭。有著上述機能之外，還要帶有並使用永續精神的素材製鞋，儼然成為了新趨勢，無論在Nike或是adidas等品牌，近期推出的跑鞋，都能看見兼具了多項功能的設計。

【把永續精神帶入的經典跑鞋】

像是Nike的Pegasus系列，一直都以獨家技術和絕佳回彈力，受到專業跑者的青睞。而全新的Turbo Next Nature 是Nike在高性能鞋款設計領域的最新成果，著重於保護地球的未來，並延續於永續發展理念。所以每一雙鞋至少使用50%的再生材料製成，包括了中底的ZoomX泡棉、再生 Flyknit 紗線，帶來更安全的貼合體驗，同時具有跑者所喜愛的透氣和輕量感。而且Nike還把初代Pegasus Turbo鞋款的指標性疾速條狀設計，重新運用在這款鞋上，因此格外受到矚目。

ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E碳排放量僅 2.94 KG，堪稱是Allbirds有史以來，碳排放量最低的一款跑鞋。圖／adidas提供

實施永續不落人後的adidas則與環保製鞋品牌Allbirds合作，攜手開發全新ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E系列跑鞋。從原料、製造、包裝到運輸都層層把關，每雙鞋創紀錄碳足跡為2.94公斤，是一般跑鞋的25%。而且鞋面、襯裡、鞋帶和刺繡，皆採用超過50％的回收物料製成；同時鞋身重量減輕，也有助碳排量減少，每只鞋重量僅162公克，所以adidas也藉由這款鞋，宣布進入低碳製造跑鞋世代。

PUMA VOYAGE NITRO越野氮氣跑鞋3,980元。圖／PUMA提供

【降低阻力跑出最佳成績的利器】

近年PUMA跑鞋的研發重點都放在NITRO氮氣中底科技上，獨特的腳感甚至收穫了「如同踩在軟糖上」的美名。今年PUMA則延續相同技術，推出VOYAGE NITRO越野氮氣跑鞋，滿足更多元的戶外運動需求。搭配專為山林運動及越野路跑所設計的大齒刻痕耐磨大底，讓跑者在崎嶇不平的山岳路跑更加得心應手。為加強戶外山林運動的穩定包覆性，PUMA採用OPTIFIT 動態調節鞋帶綁繫系統，內側支撐設計讓腳部在鞋內保持中心位置，提供舒適性與中足穩定度。

延續前代UA FLOW一體式中大底技術，UNDER ARMOUR端出了UA FLOW Velociti Wind 2來迎戰白熱化的跑鞋市場。圖／UNDER ARMOUR提供

延續前代UA FLOW一體式中大底技術，UNDER ARMOUR端出了UA FLOW Velociti Wind 2來迎戰白熱化的跑鞋市場。擺脫傳統橡膠外底，在減輕跑鞋重量的同時仍保有中底避震緩衝、推進回饋及維持穩定的性能。並創新結合TATAMI獨特織法，將織紋互相交錯於鞋跟，符合人體工學編織，能貼合腳跟、緊鎖穩固腳踝，且捨棄過往塑膠支撐墊片，大幅減輕整體鞋款重量與足部負擔。BROOKS則因應波士頓馬拉松賽事，推出LAUNCH 9限定款鞋，搭載了避震中底科技 BioMoGoDNA和膨脹型回彈橡膠，創造彈力腳感。同時，中足轉換區能提升跑步的操控靈活度，是一款回彈力與速度兼具的跑鞋。

BROOKS LAUNCH 9 波士頓馬拉松限定鞋3,990元。圖／BROOKS提供

ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E跑鞋3,890元。圖／adidas提供