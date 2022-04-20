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梅根、亞莉安娜都這樣穿 全身同色One Tone造型正夯

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
薩塞克斯公爵夫人梅根最近穿上Valentino白色西裝褲裝，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘。圖／摘自twitter
薩塞克斯公爵夫人梅根最近穿上Valentino白色西裝褲裝，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘。圖／摘自twitter

全身同色調的「One Tone」穿搭是近來備受歡迎的風格，用單一色系營造套裝感的整體性，反而展現獨特的搶眼特質。

美國女星亞莉安娜（Ariana Grande）最近忙著宣傳自己創立的美妝品牌R.E.M. Beauty，在日前一場相關活動中，她以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。從洋裝到絲襪、鞋子都是同樣的桃紅色，亮麗俏皮又甜美，充分展現這個Pantone特別為Valentino調配的「Valentino Pink」顏色魅力。

另一方面，薩塞克斯公爵夫人梅根最近與老公哈利王子一起出訪荷蘭海牙，在當地上演精彩「換裝秀」。其中首日她身上的白色西裝褲裝也是出自Valentino的設計，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘，再次彰顯「One Tone」穿搭的絕佳時尚效果。

亞莉安娜最近在自創美妝品牌活動中，以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。圖／摘自IG
亞莉安娜最近在自創美妝品牌活動中，以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。圖／摘自IG
從洋裝到絲襪、鞋子都是同樣的桃紅色，亮麗俏皮又甜美，充分展現Pantone特別為Valentino調配的「Valentino Pink」顏色魅力。圖／摘自IG
從洋裝到絲襪、鞋子都是同樣的桃紅色，亮麗俏皮又甜美，充分展現Pantone特別為Valentino調配的「Valentino Pink」顏色魅力。圖／摘自IG
亞莉安娜最近在自創美妝品牌活動中，以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。圖／摘自IG
亞莉安娜最近在自創美妝品牌活動中，以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。圖／摘自IG
薩塞克斯公爵夫人梅根最近穿上Valentino白色西裝褲裝，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘。圖／摘自twitter
薩塞克斯公爵夫人梅根最近穿上Valentino白色西裝褲裝，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘。圖／摘自twitter
薩塞克斯公爵夫人梅根最近穿上Valentino白色西裝褲裝，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘。（路透）
薩塞克斯公爵夫人梅根最近穿上Valentino白色西裝褲裝，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘。（路透）
亞莉安娜最近在自創美妝品牌活動中，以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。圖／摘自IG
亞莉安娜最近在自創美妝品牌活動中，以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。圖／摘自IG
全身同色調的「One Tone」穿搭是近來備受歡迎的風格，用單一色系營造套裝感的整體性，反而展現獨特的搶眼特質。圖／摘自twitter、IG
全身同色調的「One Tone」穿搭是近來備受歡迎的風格，用單一色系營造套裝感的整體性，反而展現獨特的搶眼特質。圖／摘自twitter、IG

品牌 荷蘭 西裝

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