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梅根、亞莉安娜都這樣穿 全身同色One Tone造型正夯
全身同色調的「One Tone」穿搭是近來備受歡迎的風格，用單一色系營造套裝感的整體性，反而展現獨特的搶眼特質。
美國女星亞莉安娜（Ariana Grande）最近忙著宣傳自己創立的美妝品牌R.E.M. Beauty，在日前一場相關活動中，她以Valentino秋冬系列的桃紅色小洋裝搭配品牌厚底高跟鞋造型現身。從洋裝到絲襪、鞋子都是同樣的桃紅色，亮麗俏皮又甜美，充分展現這個Pantone特別為Valentino調配的「Valentino Pink」顏色魅力。
另一方面，薩塞克斯公爵夫人梅根最近與老公哈利王子一起出訪荷蘭海牙，在當地上演精彩「換裝秀」。其中首日她身上的白色西裝褲裝也是出自Valentino的設計，一身白衣白褲搭白鞋，還配上同品牌最新主打的One Stud包，俐落優雅而且讓人過目難忘，再次彰顯「One Tone」穿搭的絕佳時尚效果。
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