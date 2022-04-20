中空粉嫩裝穿出甜辣味 Red velvet教你什麼是Y2K風格

被稱為「Y2K」的千禧年流行，主要以粉嫩亮彩色搭配性感極簡剪裁呈現出一股「甜辣」氣息，是很受現在年輕一代歡迎的穿搭風格。韓國超人氣女團Red velvet近日回歸推出新專輯《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》，在宣傳活動中就是以Y2K風格穿出俏麗時尚感，其中以經常出現在韓劇中的義大利時尚品牌Blumarine單品搭配的造型，更是把Y2K的甜辣感發揮淋漓盡致，魅惑可愛超搶眼！

Blumarine擅長以飽和亮色搭配充滿女人味的設計細節，像是蝴蝶、荷葉邊、蕾絲、雪紡元素等，提供多款短版的上衣、迷你裙等Y2K標誌性單品。身為Red velvet隊長、顏值擔當的Irene，最近就以Blumarine蛇紋雪紡抓皺短版上衣展現浪漫混搭狂野的風格，藍色調也讓她肌膚看來更顯白皙，整體帶點輕熟韻味。而高冷的瑟琪，則以粉紅色透視短版上衣搭配低腰喇叭褲秀出纖細好身材，胸前綁帶的設計和透膚質感面料，也讓這身造型注入滿滿性感神秘異國風。Joy的雪紡荷葉邊蝴蝶針織衫，優雅柔美又俏皮。