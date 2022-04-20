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夏天到了就是要露！許路兒、倪晨曦、李晶晶以「性感小肚子」搭配春夏新包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）袁子芸、倪晨曦、許路兒詮釋Chloé春夏系列時裝、包款。圖／取自IG
（左起）袁子芸、倪晨曦、許路兒詮釋Chloé春夏系列時裝、包款。圖／取自IG

到了春日賞景的時刻，IG穿搭照也出現超多外景美圖，許路兒、倪晨曦、李晶晶都以微微露出小肚子的性感，來詮釋春夏時裝，不論是慵懶的晨起時光、或是戶外的悠閒氛圍，腰間的一抹清涼視覺，都讓人感受到春夏季的明快活潑。

袁子芸到海邊小旅行，選搭火焰駝色的Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG
袁子芸到海邊小旅行，選搭火焰駝色的Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG
許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG
許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG

穿搭高手許路兒以朦朧模糊的拍照模式，演繹慵懶的晨間氛圍，李晶晶則是以對比的俐落感，同樣露出小蠻腰，卻是都會穿搭的洗鍊，她們手上拿的都是Chloé 2022早春全新推出的Kattie Bag珠寶手拿包，輪廓大方、搭配宛若珠寶手環的掛飾，成為奢華的手拿、肩背包。侯佩岑也以淺褐色的包款搭配黑白色系的穿搭，展現溫柔女人味，向來正能量爆棚的她也在IG貼文，「一種溫暖，只能意會、不可言傳，生活中，一個微笑、一個眼神、甚至是一句簡短的問候，都可能為別人帶來希望和溫暖。」網友則留言說她「怎麼這麼少女啊」。

香港「氣質女神」倪晨曦演繹了Chloé 流蘇洋裝，露出纖瘦性感的腰際，在山頂看風景；而早前於奧斯卡最佳國際電影《在車上（Drive My Car）》片中演出舞台劇演員的女星袁子芸，相當符合Chloé的氣質，她在接受訪問、海濱出遊、拍攝美圖時，都選穿或搭配了品牌服裝以及Kattie Bag，展現陽光又帶點文青的氣息。Kattie Bag運用頂級光滑小牛皮展現細緻奢華的質感，包身由多層次的手風琴褶襉組成，兼具結構美感與實用精神；飾以三副鉸接式手環為標誌特色，透過小牛皮、黃銅以及胡桃木三種異材質疊搭，表現珠寶裝飾般的工藝，色彩包括火焰駝色以及簡約的白、咖啡、紅色等，此外也有多色拼接皮革、車縫飾邊款式，展現多變穿搭風情。

袁子芸在接受《聯合文學》採訪時身穿Chloé早春白色英式刺繡上衣78,000元、長裙78,000元，Chloé Joe黑色寬版皮帶20,400元。圖／Chloé提供
袁子芸在接受《聯合文學》採訪時身穿Chloé早春白色英式刺繡上衣78,000元、長裙78,000元，Chloé Joe黑色寬版皮帶20,400元。圖／Chloé提供
袁子芸到海邊小旅行，選搭火焰駝色的Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG
袁子芸到海邊小旅行，選搭火焰駝色的Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG
袁子芸以Chloé白底彩色流蘇洋裝11萬5,100元，搭配火焰駝色的Kattie Bag78,600元。圖／取自IG
袁子芸以Chloé白底彩色流蘇洋裝11萬5,100元，搭配火焰駝色的Kattie Bag78,600元。圖／取自IG
侯佩岑演繹淺褐色Kattie Bag的都會穿搭。圖／取自IG
侯佩岑演繹淺褐色Kattie Bag的都會穿搭。圖／取自IG
倪晨曦小露性感詮釋Chloé白色流蘇上衣79,200元、長裙87,200元。圖／取自IG
倪晨曦小露性感詮釋Chloé白色流蘇上衣79,200元、長裙87,200元。圖／取自IG
許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG
許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG
許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG
許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG
李晶晶以帥氣造型搭配火焰駝色Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG
李晶晶以帥氣造型搭配火焰駝色Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG
李晶晶以ChloéChloé丹寧皮革拼接洋裝18萬9,300元，搭配Chloé Kattie多色拼接手拿包10萬2,000元。圖／取自IG
李晶晶以ChloéChloé丹寧皮革拼接洋裝18萬9,300元，搭配Chloé Kattie多色拼接手拿包10萬2,000元。圖／取自IG
Chloé Kattie酒紅色手拿包（附同色皮革背帶），63,300元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie酒紅色手拿包（附同色皮革背帶），63,300元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie琥珀橄欖綠縫線手拿包（附同色皮革背帶），78,600元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie琥珀橄欖綠縫線手拿包（附同色皮革背帶），78,600元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie紅色手拿包（附同色皮革背帶），63,300元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie紅色手拿包（附同色皮革背帶），63,300元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie多色拼接手拿包（附同色皮革背帶），10萬2,000元。圖／Chloé提供
Chloé Kattie多色拼接手拿包（附同色皮革背帶），10萬2,000元。圖／Chloé提供

珠寶 侯佩岑

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