夏天到了就是要露！許路兒、倪晨曦、李晶晶以「性感小肚子」搭配春夏新包款

到了春日賞景的時刻，IG穿搭照也出現超多外景美圖，許路兒、倪晨曦、李晶晶都以微微露出小肚子的性感，來詮釋春夏時裝，不論是慵懶的晨起時光、或是戶外的悠閒氛圍，腰間的一抹清涼視覺，都讓人感受到春夏季的明快活潑。 袁子芸到海邊小旅行，選搭火焰駝色的Kattie Bag，78,600元。圖／取自IG 許路兒以慵懶朦朧美演繹白色Kattie Bag，63,300元。圖／取自IG

穿搭高手許路兒以朦朧模糊的拍照模式，演繹慵懶的晨間氛圍，李晶晶則是以對比的俐落感，同樣露出小蠻腰，卻是都會穿搭的洗鍊，她們手上拿的都是Chloé 2022早春全新推出的Kattie Bag珠寶手拿包，輪廓大方、搭配宛若珠寶手環的掛飾，成為奢華的手拿、肩背包。侯佩岑也以淺褐色的包款搭配黑白色系的穿搭，展現溫柔女人味，向來正能量爆棚的她也在IG貼文，「一種溫暖，只能意會、不可言傳，生活中，一個微笑、一個眼神、甚至是一句簡短的問候，都可能為別人帶來希望和溫暖。」網友則留言說她「怎麼這麼少女啊」。