聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏天到了就是要露！許路兒、倪晨曦、李晶晶以「性感小肚子」搭配春夏新包款
到了春日賞景的時刻，IG穿搭照也出現超多外景美圖，許路兒、倪晨曦、李晶晶都以微微露出小肚子的性感，來詮釋春夏時裝，不論是慵懶的晨起時光、或是戶外的悠閒氛圍，腰間的一抹清涼視覺，都讓人感受到春夏季的明快活潑。
穿搭高手許路兒以朦朧模糊的拍照模式，演繹慵懶的晨間氛圍，李晶晶則是以對比的俐落感，同樣露出小蠻腰，卻是都會穿搭的洗鍊，她們手上拿的都是Chloé 2022早春全新推出的Kattie Bag珠寶手拿包，輪廓大方、搭配宛若珠寶手環的掛飾，成為奢華的手拿、肩背包。侯佩岑也以淺褐色的包款搭配黑白色系的穿搭，展現溫柔女人味，向來正能量爆棚的她也在IG貼文，「一種溫暖，只能意會、不可言傳，生活中，一個微笑、一個眼神、甚至是一句簡短的問候，都可能為別人帶來希望和溫暖。」網友則留言說她「怎麼這麼少女啊」。
香港「氣質女神」倪晨曦演繹了Chloé 流蘇洋裝，露出纖瘦性感的腰際，在山頂看風景；而早前於奧斯卡最佳國際電影《在車上（Drive My Car）》片中演出舞台劇演員的女星袁子芸，相當符合Chloé的氣質，她在接受訪問、海濱出遊、拍攝美圖時，都選穿或搭配了品牌服裝以及Kattie Bag，展現陽光又帶點文青的氣息。Kattie Bag運用頂級光滑小牛皮展現細緻奢華的質感，包身由多層次的手風琴褶襉組成，兼具結構美感與實用精神；飾以三副鉸接式手環為標誌特色，透過小牛皮、黃銅以及胡桃木三種異材質疊搭，表現珠寶裝飾般的工藝，色彩包括火焰駝色以及簡約的白、咖啡、紅色等，此外也有多色拼接皮革、車縫飾邊款式，展現多變穿搭風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言