HOROYOI微醉換新包裝！全新代言人 Hebe、林柏宏登場

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉」，深受台灣及日本消費者喜愛，連續多年穩坐台灣低酒精飲料銷售冠軍。微醉公布2022年品牌全新雙代言人陣容，除再度邀請「微醉女神」Hebe田馥甄擔任品牌代言人，更加入新生代實力男演員林柏宏成為「微醉男神」。迎接品牌嶄新氣象，「HOROYOI微醉」同步推出經典口味全新包裝，全台各大通路將陸續上市。

Hebe田馥甄已連續多年擔任「HOROYOI微醉」代言人，近期忙於準備5月中旬在高雄巨蛋舉辦的「一一巡迴演唱會」。Hebe表示，準備演唱會之餘，還是需要一點紓壓時間，因此自己會在收工回家後，挑選一款最能舒緩當天心情的「HOROYOI微醉」口味，坐在沙發上小酌一下。

為了應援忙於演唱會的Hebe，「HOROYOI微醉」將於5月14日及15日的「一一巡迴演唱會」現場，提供最受喜愛的人氣口味「乳酸沙瓦」，為Hebe獻上強力且暖心的支持。只要於活動現場按讚「HOROYOI微醉」官方Instagram，即可獲得一瓶「乳酸沙瓦」，邀請粉絲與女神一起享受微醉滋味，「一一」沉醉於Hebe歌聲與微醉清爽口感帶來的美好搖曳夜晚。（詳細活動資訊請參考「HOROYOI微醉」官方Facebook及Instagram公告）

身為「HOROYOI微醉」的最新代言人，林柏宏在最新的形象廣告中與超萌柴犬共同入鏡拍攝，展現不同於螢光幕前的居家暖男形象；歌唱選秀節目出身的他，更於廣告中首度獻聲，以溫暖療癒的嗓音演唱耳熟能詳的微醉主題曲，讓人驚艷。

這次與柴犬一起拍攝廣告，讓林柏宏徹底陷入毛孩的超萌魅力。此外，林柏宏特別分享自己在繁忙工作中最喜歡的紓壓方式。除了運動以外，晚上收工回家後，換上舒適居家服，躺在沙發上小酌一杯最能讓他徹底放鬆，近期最愛的口味則是擁有柔和酸甜口感與清爽餘味的微醉「白色沙瓦」。

「HOROYOI微醉」主打3%低酒精濃度，清爽口感搭配多樣化口味，能滿足不同喜好的消費者，讓所有人都能「舒服的微醉」。今年春夏，微醉特別推出經典口味的全新包裝，清新爽口的「白色沙瓦」、擁有迷人乳酸風味的「乳酸沙瓦」、蘊藏濃厚葡萄香氣的「葡萄沙瓦」及微醉「白葡萄」，以及帶有茶香與檸檬香的「紅茶沙瓦」，都將以更為繽紛且具質感的瓶身包裝，陪伴大家度過夏日晚酌時刻。「HOROYOI微醉」全系列於各大指定通路販售中，5款經典口味全新包裝也將陸續上市。

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