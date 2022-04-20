無印良品全台門市推限時玻璃回收服務 免費請喝豆奶

為響應4月22日世界地球日，也鼓勵所有人加入「循環經濟」，MUJI無印良品宣布即日起至5月8日，在全台門市推出「玻璃回收服務」，只要帶著已完成清洗，想要回收的玻璃瓶罐至全台無印良品門市，參與玻璃回收，就贈送台灣產豆奶一瓶。

玻璃，是屬於可以100%回收再製的素材，無印良品之前在新開幕的美麗華旗艦店中，就與「春池玻璃｜春室」，打造全台獨家的玻璃工坊，不僅提供回收玻璃服務，也販售回收玻璃製品，也讓消費者可以參與製作玻璃的過程。

而在即將到來的世界地球日，無印良品限時在全台門市，推出玻璃回收服務，只要拿著清洗完要回收的玻璃製品，至門市交給店員確認後，可獲得台灣產豆奶一瓶，單次回收的贈品以一瓶違憲，數量有限送完為止。