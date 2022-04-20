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香港蘇富比春拍聚焦乾隆董邦達書畫、張大千鈎金山水

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
張大千《煙寰青城圖》，潑墨設色紙本鏡框，1977年作，估價2,600萬港元起。圖／蘇富比提供
張大千《煙寰青城圖》，潑墨設色紙本鏡框，1977年作，估價2,600萬港元起。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）香港春拍即將於本週五陸續展開。即將於4月27日登場的中國古代書畫拍賣由冷枚《高士賞梅圖》領銜，而歷史意義深遠的「廣寒清照——乾隆、董邦達《中秋帖子詞卷》」將於同日舉辦單一拍品專場。4月30日壓軸登場的中國書畫專場，將推出逾二百幀近現代名家作品、總估價近兩億港元，並由睽違40年的張大千鈎金青綠山水劇跡《仿王希孟千里江山圖》領銜，是藝術家傳統工筆山水盛年創作。

乾隆、董邦達的《中秋帖子詞卷》，創作於乾隆十一年（1746），引首為乾隆御筆「廣寒清照」大字與藏經紙上寫《擬中 秋帖子詞有序》一篇，加上董邦達山水畫以及汪由敦詩書，內容豐富，是宮廷中雅文化的代表作，並收錄於《石渠寶笈三編》。除此之外，從繪製年份、創作方向以及作品水準而言，也被視為是董邦達個人繪畫發展的高峯。

張大千鈎金青綠山 水劇跡《仿王希孟千里江山圖》是來自上海孫志飛家族收藏。藝術家取王希孟《千里江山圖》為題，以沒骨、青綠、金碧共冶一爐，再以細筆鈎金，是藝術家少見的手法，是為1948年5月上海《張大千近作展》畫展精製，後歸上海藏家孫志飛，由家族傳承至今，僅於1983年借展上海博物院及中國美術館。其他拍賣焦點則包括張大千之六呎潑墨潑彩鉅製《煙寰青城圖》、徐悲鴻贈檳城僑領之《鍾馗進酒 圖》、吳冠中一系列水彩、素描、彩墨畫等。

徐悲鴻《鍾馗進酒圖》，設色紙本立軸，1939年作，估價800萬港元起。圖／蘇富比提供
徐悲鴻《鍾馗進酒圖》，設色紙本立軸，1939年作，估價800萬港元起。圖／蘇富比提供
乾隆、董邦達《中秋帖子詞卷》，水墨藏經紙本/設色紙本手卷，( (乾隆書) 24 x 107.4 公分，(董邦達畫) 24 x 231.5 公分，估價7,000萬港元起。圖／蘇富比提供
乾隆、董邦達《中秋帖子詞卷》，水墨藏經紙本/設色紙本手卷，( (乾隆書) 24 x 107.4 公分，(董邦達畫) 24 x 231.5 公分，估價7,000萬港元起。圖／蘇富比提供
冷枚《高士賞梅圖》設色絹本立軸，估價1,000萬港元起。圖／蘇富比提供
冷枚《高士賞梅圖》設色絹本立軸，估價1,000萬港元起。圖／蘇富比提供
張大千仿王希孟《千里江山圖》 設色絹本立軸，1947年作，估價待詢。圖／蘇富比提供
張大千仿王希孟《千里江山圖》 設色絹本立軸，1947年作，估價待詢。圖／蘇富比提供

張大千 上海 藝術家

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