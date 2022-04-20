香港蘇富比春拍聚焦乾隆董邦達書畫、張大千鈎金山水

蘇富比（Sotheby’s）香港春拍即將於本週五陸續展開。即將於4月27日登場的中國古代書畫拍賣由冷枚《高士賞梅圖》領銜，而歷史意義深遠的「廣寒清照——乾隆、董邦達《中秋帖子詞卷》」將於同日舉辦單一拍品專場。4月30日壓軸登場的中國書畫專場，將推出逾二百幀近現代名家作品、總估價近兩億港元，並由睽違40年的張大千鈎金青綠山水劇跡《仿王希孟千里江山圖》領銜，是藝術家傳統工筆山水盛年創作。

乾隆、董邦達的《中秋帖子詞卷》，創作於乾隆十一年（1746），引首為乾隆御筆「廣寒清照」大字與藏經紙上寫《擬中 秋帖子詞有序》一篇，加上董邦達山水畫以及汪由敦詩書，內容豐富，是宮廷中雅文化的代表作，並收錄於《石渠寶笈三編》。除此之外，從繪製年份、創作方向以及作品水準而言，也被視為是董邦達個人繪畫發展的高峯。