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送給媽媽絕對會戴的珠寶 喬治傑生台灣限定正能量寶石
母親節將至，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對台灣市場，推出MERCY春夏珠寶新品以及精心細選的MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語系列台 灣限定訂製珠寶，藉由各式寶石與貴金屬材質，將感謝媽媽的美好心意寄託於珠寶的柔和光芒中，讓媽媽可以將子女真摯的心意隨身攜帶。
當代頂尖設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為喬治傑生創作的MERCY珠寶，有機線條簡約流暢，深受喜愛，全新 MERCY春夏新品以色調溫暖明亮的18K 黃金搭配明亮式切割鑽石，推出可以單獨或堆疊配戴的鍊墜與耳環；而純粹以18K黃金和純銀兩種珍貴金屬所延伸出的耳扣、耳環、手鐲、戒指等同系列設計，更盡情發揮優雅有機的圓潤曲線。今年母親節所推出的台灣限定白金款項鍊及戒指，以色澤更年輕活潑的18K白金材質鑲嵌單顆圓鑽凝聚出迷人的，為不同風格的媽媽提供最全面的選擇。
而針對鍾愛喬治傑生新藝術風格作品的媽媽，喬治傑生推出台灣獨家限定月光花語（MOONLIGHT BLOSSOM）復刻訂製珠寶，可依照鋪同寶石的特色和性質選購給媽媽最適合的禮物，讓媽媽將愛的心意隨 時「戴」著走。被稱做「和平之石」的藍玉髓清透淡雅，結合編號92訂製胸針鍊墜彷彿孔雀開屏的設計，展現優雅高貴的氣質。編號632和編號641 的訂製鍊墜，則以被喻為女人「幸福之石」的石榴晶為主石，細膩溫潤的粉色質地流露浪漫氣息。編號91的訂製胸針和編號646的訂製鍊墜，則精選深藍色的方納石為主石，為生活平定心性。
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