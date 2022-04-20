送給媽媽絕對會戴的珠寶 喬治傑生台灣限定正能量寶石

母親節將至，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對台灣市場，推出MERCY春夏珠寶新品以及精心細選的MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語系列台 灣限定訂製珠寶，藉由各式寶石與貴金屬材質，將感謝媽媽的美好心意寄託於珠寶的柔和光芒中，讓媽媽可以將子女真摯的心意隨身攜帶。

當代頂尖設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為喬治傑生創作的MERCY珠寶，有機線條簡約流暢，深受喜愛，全新 MERCY春夏新品以色調溫暖明亮的18K 黃金搭配明亮式切割鑽石，推出可以單獨或堆疊配戴的鍊墜與耳環；而純粹以18K黃金和純銀兩種珍貴金屬所延伸出的耳扣、耳環、手鐲、戒指等同系列設計，更盡情發揮優雅有機的圓潤曲線。今年母親節所推出的台灣限定白金款項鍊及戒指，以色澤更年輕活潑的18K白金材質鑲嵌單顆圓鑽凝聚出迷人的，為不同風格的媽媽提供最全面的選擇。