聽新聞
test
0:00 / 0:00

送給媽媽絕對會戴的珠寶 喬治傑生台灣限定正能量寶石

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生今年母親節，為台灣媽媽獻上台灣限定的珠寶新品。圖／喬治傑生提供
喬治傑生今年母親節，為台灣媽媽獻上台灣限定的珠寶新品。圖／喬治傑生提供

母親節將至，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對台灣市場，推出MERCY春夏珠寶新品以及精心細選的MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語系列台 灣限定訂製珠寶，藉由各式寶石與貴金屬材質，將感謝媽媽的美好心意寄託於珠寶的柔和光芒中，讓媽媽可以將子女真摯的心意隨身攜帶。

當代頂尖設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為喬治傑生創作的MERCY珠寶，有機線條簡約流暢，深受喜愛，全新 MERCY春夏新品以色調溫暖明亮的18K 黃金搭配明亮式切割鑽石，推出可以單獨或堆疊配戴的鍊墜與耳環；而純粹以18K黃金和純銀兩種珍貴金屬所延伸出的耳扣、耳環、手鐲、戒指等同系列設計，更盡情發揮優雅有機的圓潤曲線。今年母親節所推出的台灣限定白金款項鍊及戒指，以色澤更年輕活潑的18K白金材質鑲嵌單顆圓鑽凝聚出迷人的，為不同風格的媽媽提供最全面的選擇。

而針對鍾愛喬治傑生新藝術風格作品的媽媽，喬治傑生推出台灣獨家限定月光花語（MOONLIGHT BLOSSOM）復刻訂製珠寶，可依照鋪同寶石的特色和性質選購給媽媽最適合的禮物，讓媽媽將愛的心意隨 時「戴」著走。被稱做「和平之石」的藍玉髓清透淡雅，結合編號92訂製胸針鍊墜彷彿孔雀開屏的設計，展現優雅高貴的氣質。編號632和編號641 的訂製鍊墜，則以被喻為女人「幸福之石」的石榴晶為主石，細膩溫潤的粉色質地流露浪漫氣息。編號91的訂製胸針和編號646的訂製鍊墜，則精選深藍色的方納石為主石，為生活平定心性。

MERCY系列18K黃金鑲鑽耳環，鑽石0.20克拉，44,500元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18K黃金鑲鑽耳環，鑽石0.20克拉，44,500元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號92純銀藍玉髓胸針鍊墜，30,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號92純銀藍玉髓胸針鍊墜，30,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號641純銀天河石項鍊，13,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號641純銀天河石項鍊，13,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號91純銀方鈉石藍月光石胸針，28,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號91純銀方鈉石藍月光石胸針，28,000元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18k黃金鑲鑽項鍊，鑽石0.10克拉，33,500元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18k黃金鑲鑽項鍊，鑽石0.10克拉，33,500元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號632純銀石榴晶項鍊，19,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號632純銀石榴晶項鍊，19,000元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18白K金鑲鑽耳環，鑽石0.20克拉，46,750元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18白K金鑲鑽耳環，鑽石0.20克拉，46,750元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18白K金鑲鑽項鍊，鑽石0.20克拉，66,500元。圖／喬治傑生提供
MERCY系列18白K金鑲鑽項鍊，鑽石0.20克拉，66,500元。圖／喬治傑生提供

珠寶

延伸閱讀

麗晶精品聯手Boucheron造「花園咖啡館」傳頌花都浪漫

梵克雅寶Signature高級珠寶展 經典新貌台灣首度曝光

巴黎珠寶與在地工藝的對話 CHAUMET藝術之心跨界展出

瑰麗寶石化作珍奇異獸！海瑞溫斯頓35億頂級珠寶登台展

相關新聞

訪不老部落 摘菇捏陶射箭

聯合報系有行旅企畫「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」旅程，將一次見證三位企業家山居、鄉居、田居生活。

攜手5家排隊名店 米食品牌EATMI打造期間限定獨家餐點

新米食品牌EATMI歡慶世界地球日，邀請到5間台北火紅的風格排隊名店，包括「橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One C...

響應世界地球日 限時3天全聯OFF COFFEE自帶杯折5元 環保購物車3,000點免費換

追求環境永續是全球關注的重要趨勢，迎接422「世界地球日」，企業紛紛響應，推出各式活動鼓勵民眾「減塑」、「減廢」、「節能...

讓心情亮起來！LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃 「圈圈叉叉」塗鴉包給妳滿滿歡笑

LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列以「圈圈叉叉」的線條歡樂登場，讓經典的Le Pliage系列換上新面孔，並且在...

迷上淺色西裝！郭雪芙霸氣披外套、侯佩岑短褲露美腿

最近氣溫即將升高，眼看夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有...

謝欣穎賞蕭邦高級珠寶曝少女心 傳「愛心」給王柏傑

瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）一年兩度的頂級珠寶暨腕表展，將自即日起至4月23日止，於台北晶華酒店舉辦，共為期3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。