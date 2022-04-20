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雅典表X台中時美齋表展 琺瑯工藝致意1851年經典時刻
雖然精品、高價鐘表與珠寶發表多以首善之都台北為重，但包含台中、彰化的中台灣市場，同樣擁有大量的重量級VIP商機。高級獨立鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）與台中高級鐘表零售通路時美齋合作舉辦「雅典表複雜工藝腕表展」，全數合計約20款工藝或複雜功能款式，總價則超過3,000萬元，精彩可期。
品牌歷史源自1846年的雅典（Ulysse Nardin），擁有自己的琺瑯工坊，也讓這項傳統技藝不假外人之手。限量30只的《美洲號》鎏金琺瑯腕表是以1851年紐約遊艇俱樂部（New York Yacht Club，NYYC）會員駕駛的縱帆船「美洲號」（America）為靈感，這場賽事之後並改名為今日的「美洲盃帆船賽」，成為創新、歷史、勇氣的同義詞。面盤上的掐絲琺瑯正出自品牌旗下Donzé Cadrans琺瑯廠手工製作，同時每只表款皆使用超過50公分長的掐絲金線，並具有工匠師花費50小時以上工時的26道工序製作，以還原1851年當時懷特島（Isle of Wight）的險峻地形與「美洲號」獲得獎盃的堅定決心，訂價144萬1,400元。
富有新一代美學的「藍色BLAST鏤空陀飛輪腕表」與「經理人系列鏤空X腕表」，則同樣展現雅典的「X」美學：兩款腕表都大膽將機芯鏤空，並品牌雅典引以為傲的矽材質機芯；前者從表殼、幾何輪廓都高度取材自隱形戰機呈現高科技氛圍，後者則透過高程度地鏤空，在穩定度、機能性之間找到高難度平衡，訂價分為157萬7,700元與59萬1,300元。「雅典表複雜工藝腕表展」已自即日起開始於台中時美齋鐘表展出，時間則為每日1100至2100，周日公休。
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