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「冬蔭功海鮮湯」20泰銖！帕泰家插旗新竹 再送料理券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
軟殼蟹炒河粉，每份328元。圖／豆府提供
軟殼蟹炒河粉，每份328元。圖／豆府提供

旗下擁有涓豆腐、銅盤烤肉等品牌的「豆府餐飲集團」，在2021年8月引進泰國米其林必比登推薦的「帕泰家（Baan Phadthai）」，並於台北新光三越A8開設首間海外門市。此次帕泰家正式進駐新竹Big City遠東巨城購物中心，開設在台第2間門市。為慶祝開幕，還有「冬蔭功海鮮湯特價泰銖20元」、「2人同行送料理兌換券」等優惠。

「帕泰家（Baan Phadthai）」在泰國已經連續5年獲得必比登推薦，品牌的泰國原文意指「河粉的家」，店內招牌的「泰式炒河粉」是由榮獲2021泰國第一位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁，搭配河粉、新鮮食材炒製而成。除此之外，店內還提供帕泰家甘藍手卷（248元）、厚工芋香金磚（228元）、熟成風乾牛肉（298元）等不同佳餚。店內所供應的「冬蔭功海鮮湯」，更是融合了酸、甜、辣，還加入鮮魚、魷魚、蛤蜊等多種海鮮烹煮，鮮美開胃，每碗228元。

帕泰家新竹巨城店已於4月19日正式開幕。為慶祝新店開幕，4月21日前，凡點購套餐，就可以「泰銖20元」（約新台幣20元）加購「冬蔭功海鮮湯」1份，每日限量30份。至5月5日前，2人同行用餐，憑粉絲團活動截圖，即可贈送「蝦醬芥蘭、南薑綠咖哩雞」的雙料理兌換券，送完為止。

冬蔭功海鮮湯，原價228元，限量特價泰銖20元。圖／豆府提供
冬蔭功海鮮湯，原價228元，限量特價泰銖20元。圖／豆府提供
南薑綠咖哩雞，每份268元。圖／豆府提供
南薑綠咖哩雞，每份268元。圖／豆府提供

海鮮 泰國 新竹

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