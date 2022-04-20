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半半韓式炸雞＋鍋粑！繼光香香雞×醴本燒肉 限時開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「繼光香香雞」攜手「Ribbon 醴本韓國正統燒肉」推出「正韓半半炸雞」，每盒469元。圖／繼光香香雞提供
「繼光香香雞」攜手「Ribbon 醴本韓國正統燒肉」推出「正韓半半炸雞」，每盒469元。圖／繼光香香雞提供

韓流魅力無法擋！連鎖鹽酥雞品牌「繼光香香雞」將於4月21日起限時攜手台中人氣燒肉品牌「Ribbon 醴本韓國正統燒肉」，聯手推出「正韓半半炸雞」，一次就能吃到「稻香煙燻炭烤炸雞」、「韓式泡菜起司炸雞」兩種口味，還有沾附醬汁的特製鍋粑，還搭配上時尚的韓式風格提盒，為野餐時光帶來打卡樂趣。

繼光香香雞過去就曾推出韓式炸雞系列，此次攜手合作的「Ribbon 醴本韓國正統燒肉」主打全程專人代烤服務，並以「稻草煙燻豬五花」為招牌商品，還有各式韓式醃、沾醬。自前年8月開幕以來，已經成為台中的人氣打卡名店。

本次繼光香香雞與醴本燒肉合作研發推出的「正韓半半炸雞」，選用現點現炸的12支雞翅及棒腿，再搭配2款特製醬料。其中「稻香煙燻炭烤醬」以醴本稻草煙燻的獨特香氣搭配微鹹微甜的炭烤醬，再撒上白芝麻，帶來的豐富滋味。「韓式泡菜起司醬」則採用韓國正統泡菜醬調製，滋味微酸微辣，再淋上濃郁起司醬顯現多層次韓式風味。除此之外，炸雞餐盒中還灑入特製鍋粑，可以享受米香與醬汁融合的爽快感。

聯名款「正韓半半炸雞」自4月21日至6月29日期間於全台繼光香香雞門市限時販售（府中店、台中新光三越專櫃、新光A8專櫃、忠孝店除外），每盒469元。4月27日起粉絲團也將舉辦抽獎活動，讓粉絲有機會輕鬆享受韓風美味。

「正韓半半炸雞」共有「稻香煙燻炭烤炸雞」、「韓式泡菜起司炸雞」兩種口味組合。圖／繼光香香雞提供
「正韓半半炸雞」共有「稻香煙燻炭烤炸雞」、「韓式泡菜起司炸雞」兩種口味組合。圖／繼光香香雞提供
除了品嚐兩種口味的炸雞，「正韓半半炸雞」還搭配有鍋粑，更添口感。圖／繼光香香雞提供
除了品嚐兩種口味的炸雞，「正韓半半炸雞」還搭配有鍋粑，更添口感。圖／繼光香香雞提供

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