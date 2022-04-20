白沙屯媽祖首度聯名戰酒黑金龍金門高粱 向勇腳們致敬

令「勇腳」們期待萬分的苗栗通霄白沙屯媽祖進香，即將於5月20日啟程，在4月18日報名首日，就吸引超過萬名香燈腳報名，創下歷來首日報名人數紀錄。味丹企業本次促成白沙屯拱天宮與金門酒廠首度聯名合作，推出二款戰酒黑金龍白沙屯媽祖紀念酒——「特窖陳高白沙屯媽祖紀念酒（附勇腳背袋）」與「白沙屯媽祖紀念酒（附立體神衣造型悠遊卡）」。此二款商品即日起可至全家便利商店洽詢預購，數量有限，賣完為止。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖每年徒步400公里往返雲林北港朝天宮進香，已有近200年歷史，路線與時程迅速、不固定，全依媽祖旨意而行，沿途充滿挑戰與驚奇，考驗勇腳信徒們的體力和耐力，正與戰酒黑金龍勇於挑戰、無所畏懼的精神不謀而合。

白沙屯媽祖繞境因為腳程迅速，大家都暱稱鑾轎為「粉紅超跑」，跟隨進香的信徒們又稱「勇腳」，而能夠穿上經典黃衫、扛著鑾轎的又稱「勇字輩」，需要擲筊獲得媽祖同意才能加入。

一路上勇字輩專屬、代表榮譽的黃色衣衫，亮眼又充滿活力，「特窖陳高白沙屯媽祖紀念酒」特別以此「勇腳黃」作為瓷瓶酒瓶顏色及造型，加上Q版的白沙屯媽祖、擁有百年歷史的香擔傳統烙印於瓶身，瓶蓋也印上大大的「勇」字，象徵在白沙屯媽的加持下，勇腳們無所畏懼的精神。同時內附虎年限量勇腳隨行背袋，是今年進香最潮標配，也是日常外出休閒的好夥伴。

「特窖陳高白沙屯媽祖紀念酒」內裝戰酒黑金龍特窖陳高，在花崗岩坑道經過甕裝窖藏3年熟成，陳香天成，再調和5至10年酒齡的黑金剛陳高，酒質不同於不鏽鋼桶槽或玻璃瓶中陳化，入口醇順、飽滿紮實的醬陳香與花果香交織，回味怡暢舒適。

另一款「白沙屯媽祖紀念酒禮盒」的玻璃瓶瓶標，以白沙屯媽祖造型為設計，搭配甫獲2022年舊金山烈酒競賽「雙金牌」的戰酒黑金龍酒質，禮盒內還附經典勇字輩黃衫神衣縮小成迷你版的立體造型悠遊卡，可愛又討喜，不論購物或搭乘大眾運輸，通通一卡搞定，隨身攜帶還能保平安，勇腳們不可錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康