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中捷綠線通車即將滿周年 中華郵政4月25日發行紀念郵票

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為紀念台中捷運公車周年，中華郵政將於4月25日發行「台中捷運郵票小全張」1 張，內含郵票2枚，郵票面值分別為15元及35元。圖／中華郵政提供
為紀念台中捷運公車周年，中華郵政將於4月25日發行「台中捷運郵票小全張」1 張，內含郵票2枚，郵票面值分別為15元及35元。圖／中華郵政提供

台中捷運綠線通車即將滿一周年，中華郵政表示，為紀念台中捷運公車周年，將於4月25日發行「台中捷運郵票小全張」1 張，內含郵票2枚，郵票面值分別為15元及35元。

中華郵政表示，本套小全張外型採用捷運車頭造型，增添捷運首發的涵義；版銘圖案以線稿方式，呈現清爽、俐落、現代的視覺效果，呼應台中捷運車站輕、簡、透的設計。

至於郵票圖案，高鐵台中站(面值15元)：以線形與曲面等元素，帶出車站流動與交會的意象，反映三鐵共站的川流不息，展現城市發展的活力；市政府站(面值35元)：造型採用圓融曲線設計手法，表現車行時周遭氣流的奔馳感。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各 1 批， 提前於4月21日發售；另製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」 ( https://stamp.post.gov.tw )訂購。

台中捷運 中華郵政

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