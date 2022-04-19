Melody現身LIGHTWELL、印尼設計師快閃店 主攻 《愛麗絲夢遊仙境》「青春無敵」裙裝

精品暨藝術空間複合店LIGHTWELL以印尼設計師作品打造「LIGHTWELL x PEGGY HARTANTO 2022春夏系列快閃店」，運用《愛麗絲夢遊仙境》為主題，將店內空間佈置出奇幻的兔子洞、橘色小門等情境，陳列幽默別緻的服裝，為空間與時裝的對話帶來更為豐富的想像，時尚媽咪Melody（殷悅）也以「青春無敵」作為開幕當日的穿搭主題，以結構巧思妝點開心的心情。 Melody穿粉橘色Fairfarren弧形無袖下襬拼接長洋裝，24,800元。圖／LIGHTWELL提供 Melody穿粉橘色Fairfarren弧形無袖下襬拼接長洋裝，24,800元。圖／LIGHTWELL提供

今年春夏，LIGHTWELL與印尼女裝設計師Peggy Hartanto及其同名品牌攜手合作，Peggy Hartanto曾在2016年登上富比士評選的年輕領袖榜《Forbes 30 Under 30》，其服裝單品目前在台灣由LIGHTWELL獨家引進、販售，並打造LIGHTWELL x PEGGY HARTANTO店中快閃店，將店內2樓、3樓打造為奇幻空間，1樓則陳列當季新款。PEGGY HARTANTO的設計風格以極簡線條、大膽色塊為特色，擅長運用鮮豔色彩來玩出撞色拼接的視覺效果，波浪紋、花瓣領、半圓扇貝線條，都成為服裝剪裁的一部分，創造優雅、大器又帶有幽默感的服裝，2022春夏系列更從《愛麗絲夢遊仙境》擷取細節，加上維多利亞時代風格，運用大量的蝴蝶結、荷葉邊等細節，搭襯粉嫩浪漫的色彩，創作出超現實主義的輪廓。