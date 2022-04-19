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壽司芳「靈魂主廚」重返台灣！春季限定菜單一人11500

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
起司蛋糕×台灣新鮮柳橙凍×檸檬奶醬。記者陳睿中／攝影
起司蛋糕×台灣新鮮柳橙凍×檸檬奶醬。記者陳睿中／攝影

在日本連續獲得米其林二星肯定的壽司店「壽司芳」，自2020年初正式於台北開設分店。以創意著稱的主廚兼創辦人Chef Hiroki（中之上公起），在睽違2年之後，也再度重返台灣坐鎮，親自推出春季限定菜單。透過在地食材與日法技法的演繹，呈現一場春之饗宴。

被視為壽司芳的靈魂人物，Chef Hiroki過去雖然未受過正統的日本料理訓練，但是憑藉著自學與旅遊世界的經歷，將所見所學融入料理之中，創造出許多獨有的特色料理。儘管是壽司餐廳，但是許多上桌的菜餚都可見到法式料理、義大利料理的影子。在重返台灣之前，Chef Hiroki更前往法國學習甜點技法，讓菜單完整度更上一層樓。重新挑染、多彩豐富的頭髮新顏色，也顯現出Chef Hiroki的活潑靈魂。

Chef Hiroki針對春季限定推出的「北國春之饗宴」中，全套採17～20道式，估計料理、壽司各半，並會隨著當日食材狀態或是主廚靈感進行調整。例如晶瑩剔透的「星鰻苗×自家製鰹魚高湯凍」，選用春季代表性的愛知縣星鰻苗搭配鰹魚高湯凍，並且刷上日本酸桔增添明亮感，突顯出食材的鮮度，Chef Hiroki更在品嚐過枇杷之後，臨時加入了枇杷果肉，增添獨特又鮮明的水果香氣。

「平貝×台灣過貓、秋葵×南高梅干汁」則選用福岡有明海干貝作為主角，先以北海道真昆布醃漬一夜，並且淋上南高梅與柴魚昆布汁提昇鮮度；搭配的過貓先用柴魚高湯去除澀味，再添加秋葵帶來清脆又滑膩的口感，最後頂端再鋪上漬昆布，帶來多層次的風味。另道「北海道烏賊飯×富山灣螢烏賊」是以傳統鄉土料理為靈感，先將北海道烏賊切圈填入米飯、蒟蒻丁、香菇等食材，再以當季的富山灣螢烏賊作為鋪料，呼應整體完整性。

「日本素麵×馬糞海膽×地膚子×檸檬泡泡」雖是以白淨的素麵為主體，但是豪邁地鋪上馬糞海膽，還以法式料理常見的檸檬泡泡及食用花卉增添感官享受；拌入其中的柚子胡椒油與秋田縣地膚子，也為料理增添味覺深度。在Chef Hiroki的安排之下，另外還有「京都產白味噌×台灣蛤蠣」，以及金目鯛握壽司、鮪魚中腹握壽司等不同菜色。至於作為結尾的「起司蛋糕×台灣新鮮柳橙凍×檸檬奶醬」也帶來絕佳的酸甜平衡感，成為本季的討喜亮點。

Chef Hiroki操刀的北國春之饗宴菜單自即日起至5月14日期間限時供應，僅限晚餐時段提供，每人11,500元，餐後並會附贈由主廚所準備的伴手禮。

從鄉土料理為出發的「北海道烏賊飯×富山灣螢烏賊」。記者陳睿中／攝影
從鄉土料理為出發的「北海道烏賊飯×富山灣螢烏賊」。記者陳睿中／攝影
京都產白味噌×台灣蛤蠣。記者陳睿中／攝影
京都產白味噌×台灣蛤蠣。記者陳睿中／攝影
鮪魚中腹握壽司。記者陳睿中／攝影
鮪魚中腹握壽司。記者陳睿中／攝影
金目鯛握壽司。記者陳睿中／攝影
金目鯛握壽司。記者陳睿中／攝影
日本素麵×馬糞海膽×地膚子×檸檬泡泡。記者陳睿中／攝影
日本素麵×馬糞海膽×地膚子×檸檬泡泡。記者陳睿中／攝影
晶瑩剔透的「星鰻苗×自家製鰹魚高湯凍」。記者陳睿中／攝影
晶瑩剔透的「星鰻苗×自家製鰹魚高湯凍」。記者陳睿中／攝影
平貝×台灣過貓、秋葵×南高梅干汁。記者陳睿中／攝影
平貝×台灣過貓、秋葵×南高梅干汁。記者陳睿中／攝影
壽司芳的靈魂主廚「Chef Hiroki」限時重返台灣，親自操刀春季限定菜單。記者陳睿中／攝影
壽司芳的靈魂主廚「Chef Hiroki」限時重返台灣，親自操刀春季限定菜單。記者陳睿中／攝影
蛋壽司。記者陳睿中／攝影
蛋壽司。記者陳睿中／攝影

壽司 日本料理 北海道

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