限量「Kitkat巧克力手撕包」！「厚里」首度快閃台南　

來自屏東的網路生吐司烘焙品牌「厚里（Horli）」，主打特色手撕包與含餡生吐司，自2021年6月以來，已經售出近3萬顆手撕包。4月27日起，厚里將於新光三越台南西門店舉辦首次實體快閃店，並且於現場推出全新聯名款「Kitkat聯名限定酒蜜巧K」、「Kitkat聯名限定脆粒巧K」，讓粉絲品嚐到不同的滋味。為慶祝快閃，每日前30位顧客即贈品牌限量皮革杯墊，消費滿1,500元，再加碼贈送限量購物袋。

「厚里」一名取自閩南語的「給你／妳」之意，希望藉由分享的概念，發展出品牌的核心價值。店內的食譜乃是以創業者父親40年的烘焙資歷為基礎，再搭配上專業調配而成。厚里的麵包產品，選用日本特級山茶花麵粉、法國天然發酵奶油、日本明治上白糖等原料，並透過二次發酵工法產生自然香甜。除了有「含餡生吐司」外，製作成手掌大小、方便直接撕取品嚐的「手撕包」，質地柔軟細緻，更是店內的招牌商品，並獲得許多團購主的青睞。

過去僅限網路購買的厚里，將於4月27日起首度以實體快閃店型態，限時進駐新光三越台南西門店，並特別推出快閃店限定的「Horli’s Love手撕包禮盒」。禮盒中共有4款口味的手撕包，除了經典的醇厚生乳、四葉奶酥外，還有針對快閃店首度推出的全新Kitkat聯名限定口味「酒蜜巧K」、「脆粒巧K」。其中「酒蜜巧K手撕包」是以Kitkat巧克力為基底，並讓蜂蜜威士忌管注入KitKat威化巧克力內餡中，讓可可內餡尾韻帶出微微酒香，屬於大人系風味。「脆粒巧K手撕包」外皮則有酥脆威化餅，並搭配具有榛果香氣的濃厚巧克力內餡。每盒「Horli’s Love手撕包禮盒」限時優惠價 520元。