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Dior首度舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍」 期間限定登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Lady Dior mini漸層櫻花粉蜥蜴皮鍊帶提包，26萬元。圖／Dior提供
Lady Dior mini漸層櫻花粉蜥蜴皮鍊帶提包，26萬元。圖／Dior提供

為呼應巴黎蒙田旗艦店重新開幕，Dior首度在台舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍（Les Salons D’exception）」，於4月20日至4月25日期間、採貴賓預約制，選址台北內湖區展出。以品牌高級訂製服的客製（made to order）精神分區陳列，提供了訂製單品、配件的參觀與諮詢，可針對珍稀皮革包款、紳士訂製服以及首度登台的Dior Maison家飾作品訂作，之中更設置了直接與工坊連線視訊、一對一特製包款的服務，訂製專屬於己的奢侈品味。

Les Salons D’exception顧名思義來自法國歷史中的沙龍文化，沙龍（salon）一詞首見於1664年的法國，字源是私宅中的待客廳，Dior以此定義打造個人化風格的空間，首先映入眼簾的是品牌具有代表性的包款Lady Dior、Dior Saddle、30 Montaigne、Dior Caro，以及僅接受珍稀皮革訂製的Dior Babe，訂製範疇涵蓋尺寸、皮革、色彩到吊飾與釦飾的選擇。之中陳列的Dior Babe為鱷魚皮，表面塗層光澤來自磨碎的珍珠粉，包袋輪廓復古典雅，以雙手按開袋蓋後，再翻開上方的方形皮革即是一面補妝鏡，是相當仕女風格的設計；此外，漸層的Lady Dior包款名為「雙人舞」，意旨雙重色彩的契合、浪漫，吊飾上的彩鑽更顯奢華。而所有Lady Dior包款的色彩命名，都來自花朵，例如橙花、薰衣草、康乃馨等，呼應迪奧先生對於花園的鍾情。

首度登場、未來將在台北101專門店販售的Dior Maison家飾系列，是由創意總監Cordelia de Castellane主導設計，Dior Maison最初僅在Dior蒙田30總店服務少數VIP客人，爾後延伸出繽紛豐富的居家生活物件，用以頌揚法式文化頌揚的生活情趣藝術（joie de vivre），目前陳列的是迪奧先生熱愛的幽谷鈴蘭、經典籐格紋純白餐瓷，以及凸顯Toile de Jouy主題圖案的Dior Chez Moi限量系列，與Baccarat水晶合作設計的杯款則錯落其間。

男裝訂製服務與皮革配件訂製，則以Kim Jones設計的代表性剪裁輪廓為主，包括Tailleur Oblique單釦斜裁西裝、優雅的雙排釦西裝，或是輕盈俐落的半襯裡款式，剪裁則從標準貼身（Standard Fit）到西裝版型（Adjusted Fit）以至三件式西裝等皆可訂製，可挑選領口、袖口、材質、紋理等，同時也提供公事包、鞋履等多元訂製服務。此外，由珠寶創意總監Victoire de Castellane執掌的高級珠寶系列，也同步展出，包括珠寶與腕表，都表現了創意與工藝成就。

Dior Babe包款展現了品牌製作女用包款的精緻工藝。圖／Dior提供
Dior Babe包款展現了品牌製作女用包款的精緻工藝。圖／Dior提供
Dior Maison系列Lily of the Valley糖罐，14,000元。圖／Dior提供
Dior Maison系列Lily of the Valley糖罐，14,000元。圖／Dior提供
Dior Babe寶石紅鱷魚皮訂製小型提包，105萬元。圖／Dior提供
Dior Babe寶石紅鱷魚皮訂製小型提包，105萬元。圖／Dior提供
Saddle mini薄荷綠鱷魚皮馬鞍包，77萬元。圖／Dior提供
Saddle mini薄荷綠鱷魚皮馬鞍包，77萬元。圖／Dior提供
Dior Lock淡米色蟒蛇皮硬殼男用方包，37萬元。圖／Dior提供
Dior Lock淡米色蟒蛇皮硬殼男用方包，37萬元。圖／Dior提供
Dior首度在台灣舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍」，包括男裝訂製服務。圖／Dior提供
Dior首度在台灣舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍」，包括男裝訂製服務。圖／Dior提供
Dior首度在台灣舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍」，也首度陳列了Dior Maison家飾系列。記者楊詩涵／攝影
Dior首度在台灣舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍」，也首度陳列了Dior Maison家飾系列。記者楊詩涵／攝影
「卓越逸品訂製系列沙龍」陳列了Lady dior訂製包款系列。記者楊詩涵／攝影
「卓越逸品訂製系列沙龍」陳列了Lady dior訂製包款系列。記者楊詩涵／攝影
Dior首度在台灣舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍（Les Salons D’exception）」貴賓預約訂製展。圖／Dior提供、記者楊詩涵攝影
Dior首度在台灣舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍（Les Salons D’exception）」貴賓預約訂製展。圖／Dior提供、記者楊詩涵攝影
場地選址台北內湖區宅邸的「卓越逸品訂製系列沙龍」，設置了連線視訊、一對一訂製包款的貴賓空間。記者楊詩涵／攝影
場地選址台北內湖區宅邸的「卓越逸品訂製系列沙龍」，設置了連線視訊、一對一訂製包款的貴賓空間。記者楊詩涵／攝影
Dior Baccarat's Glasses籐格紋彩色水晶杯，每個11,500元。圖／Dior提供
Dior Baccarat's Glasses籐格紋彩色水晶杯，每個11,500元。圖／Dior提供

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