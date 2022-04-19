Dior首度舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍」 期間限定登場

為呼應巴黎蒙田旗艦店重新開幕，Dior首度在台舉辦「卓越逸品訂製系列沙龍（Les Salons D’exception）」，於4月20日至4月25日期間、採貴賓預約制，選址台北內湖區展出。以品牌高級訂製服的客製（made to order）精神分區陳列，提供了訂製單品、配件的參觀與諮詢，可針對珍稀皮革包款、紳士訂製服以及首度登台的Dior Maison家飾作品訂作，之中更設置了直接與工坊連線視訊、一對一特製包款的服務，訂製專屬於己的奢侈品味。

Les Salons D’exception顧名思義來自法國歷史中的沙龍文化，沙龍（salon）一詞首見於1664年的法國，字源是私宅中的待客廳，Dior以此定義打造個人化風格的空間，首先映入眼簾的是品牌具有代表性的包款Lady Dior、Dior Saddle、30 Montaigne、Dior Caro，以及僅接受珍稀皮革訂製的Dior Babe，訂製範疇涵蓋尺寸、皮革、色彩到吊飾與釦飾的選擇。之中陳列的Dior Babe為鱷魚皮，表面塗層光澤來自磨碎的珍珠粉，包袋輪廓復古典雅，以雙手按開袋蓋後，再翻開上方的方形皮革即是一面補妝鏡，是相當仕女風格的設計；此外，漸層的Lady Dior包款名為「雙人舞」，意旨雙重色彩的契合、浪漫，吊飾上的彩鑽更顯奢華。而所有Lady Dior包款的色彩命名，都來自花朵，例如橙花、薰衣草、康乃馨等，呼應迪奧先生對於花園的鍾情。

首度登場、未來將在台北101專門店販售的Dior Maison家飾系列，是由創意總監Cordelia de Castellane主導設計，Dior Maison最初僅在Dior蒙田30總店服務少數VIP客人，爾後延伸出繽紛豐富的居家生活物件，用以頌揚法式文化頌揚的生活情趣藝術（joie de vivre），目前陳列的是迪奧先生熱愛的幽谷鈴蘭、經典籐格紋純白餐瓷，以及凸顯Toile de Jouy主題圖案的Dior Chez Moi限量系列，與Baccarat水晶合作設計的杯款則錯落其間。