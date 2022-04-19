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全聯小農鮮奶系列超夯！動福認證、潔淨標章麵包健康吃
最近全聯社團再度掀起一股小農鮮奶系列熱潮，原來是吉蒸牧場的小農鮮奶系列回歸了，除了小農鮮奶吐司、小農鮮奶巨大杯，另外還新增了戚風蛋糕與泡芙新品，這次全系列更加上了動物福利標章認證，不只濃醇美味不膩口，安心程度也再升級。
除了小農鮮奶系列，全聯閱讀麵包也順應國際潮流，推出擁有Clean Label潔淨標章的潔淨版閱讀麵包，以減少食品添加物、配方簡單、加工製程簡單及資訊透明4大原則，提供消費者安心安全的美食。目前近50款閱讀麵包健康升級外，未來新品也將全面導入潔淨標章，比政府一般規範的添加物使用量更少26%，訴求無8大添加物，不使用基因改造物料，讓商品成分更單純，購買更安心。鼓勵民眾吃出健康新生活，即日起至5月12日，READ BREAD閱讀麵包全品項8.8折起。
其中首推新品「老鷹紅豆生吐司」，選用台灣在地友善生態商品老鷹紅豆，透過古法熬煮而成，加入以5倍水分為基底的日式生吐司，吃出甜而不膩且濕潤鬆軟的口感。「日式厚切吐司」則使用蛋白質含量高的優質麵粉，並增加攪拌時間，提升延展性，創造如蛋糕般的海綿結構，吐司質地更鬆軟。還有符合健康趨勢潮流的「熟麩貝果」、「熟麩高纖吐司」，含有膳食纖維，獨特湯種麵糰，讓口感更加軟Q。
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