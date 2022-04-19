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漲價28.9%還是很搶手 YSL人氣腋下包新色很夏天

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Vanity 80's 淡紫羅蘭色丹寧布與小牛皮化妝盒包，52,550元。圖／Saint Laurent提供
Vanity 80's 淡紫羅蘭色丹寧布與小牛皮化妝盒包，52,550元。圖／Saint Laurent提供

在近幾季的腋下包熱潮中站穩人氣王代表位置之一的Saint Laurent Le 5 À 7系列包款，因為俐落簡約的外型備受歡迎，上市後一直都是品牌「斷貨王」商品。除了一開始推出的經典黑色之外，陸續也有奶茶色、白色或不同皮革材質等款式，今年又多了酪梨綠和桃紅色等新色，選擇更多元。

Le 5 À 7系列包款命名取自法文裡的「Cinq à sept」，就是「Happy Hour」，泛指下班後到回家前進行的活動，可以是同事、朋友間的聚會，但也有「與情婦或情人約會時間」的意思。這個有趣的命名強調出包款輕盈俐落的特性，呼應下班時段放鬆、不被拘束的感覺，更凸顯包款的百搭與便於攜帶

目前台灣方面提供不同色系/材質的Le 5 À 7系列共有8款選擇，不過受到全球物價上漲的影響，Le 5 À 7系列的價格近期也調整了許多，基本的小牛皮款從一開始初登場時的54,300元台幣，已漲價到七萬元台幣，漲幅高達28.9%。

除了Le 5 À 7系列之外，Saint Laurent旗下眾多包款也都換上酪梨綠色與淡紫羅蘭色，帶來療癒、沉靜、活力且安穩人心的力量，也都非常適合作為母親節禮物。

今年新推出桃紅色款的Le 5 À 7腋下包。圖／摘自IG
今年新推出桃紅色款的Le 5 À 7腋下包。圖／摘自IG
酪梨綠色光滑Le 5 À 7小牛皮腋下包，70,000元。圖／Saint Laurent提供
酪梨綠色光滑Le 5 À 7小牛皮腋下包，70,000元。圖／Saint Laurent提供
Solferino酪梨綠色頂級小牛皮小型肩背包，83,500元。圖／Saint Laurent提供
Solferino酪梨綠色頂級小牛皮小型肩背包，83,500元。圖／Saint Laurent提供
Cassandre酪梨綠色小牛皮鍊條包，46,000元。圖／Saint Laurent提供
Cassandre酪梨綠色小牛皮鍊條包，46,000元。圖／Saint Laurent提供
Berlingo酪梨綠色小羊皮吊飾，12,800元。圖／Saint Laurent提供
Berlingo酪梨綠色小羊皮吊飾，12,800元。圖／Saint Laurent提供
目前台灣方面提供不同色系/材質的Le 5 À 7系列共有8款選擇。圖／Saint Laurent提供
目前台灣方面提供不同色系/材質的Le 5 À 7系列共有8款選擇。圖／Saint Laurent提供
Puffer淡紫羅蘭色丹寧布與小牛皮鏈條包，77,200元。圖／Saint Laurent提供
Puffer淡紫羅蘭色丹寧布與小牛皮鏈條包，77,200元。圖／Saint Laurent提供
酪梨綠色光滑Le 5 À 7小牛皮腋下包，70,000元。圖／Saint Laurent提供
酪梨綠色光滑Le 5 À 7小牛皮腋下包，70,000元。圖／Saint Laurent提供

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