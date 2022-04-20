聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利TOILETPAPER展首度登台 早鳥260開賣瘋搶 暑假朝聖米蘭時尚殿堂

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式展出，2022年6月25日於台北華山1914文創園區夏趴登場！圖／聯合數位文創 提供
「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式展出，2022年6月25日於台北華山1914文創園區夏趴登場！圖／聯合數位文創 提供

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式展出，2022年6月25日於台北華山1914文創園區夏趴登場！熱烈歡迎喜歡潮流藝術、時尚文化、設計文青的你，號召三五好友一起前來朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而有新視覺、新火花衝擊心房！20日中午12點起最低早鳥260元票價udn售票網獨家啟售，購票請上https://bit.ly/3jP6FfV

展區：ENTRENCE-神秘蛇圖騰。圖／聯合數位文創 提供
展區：ENTRENCE-神秘蛇圖騰。圖／聯合數位文創 提供

經過不斷來回溝通，聯合數位文創把《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部帶進台北華山，從6月25日起至9月18日近三個月的時間，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！並於這超現實空間中，激發前所未有的互動火花，你可以盡情的撒野、擺態、做自己，隨心所欲幻化出更多有趣的美學延伸！

展區：LIVING ROOM-最華美工作室。圖／聯合數位文創 提供
展區：LIVING ROOM-最華美工作室。圖／聯合數位文創 提供

《TOILETPAPER》是本以影像為基礎傳達想法的雜誌，雜誌的各式藝術作品擴展至傢俱、地毯、鏡子、雕像和裝飾道具上，進而變成一個怪美殿堂特展，展場畫面跳脫了現實，涵蓋貪婪、瘋狂、幻覺、如夢似幻的訊息，彷彿夢境一般，沒有絕對真實的意義。意想不到、超現實的景象在觀眾眼前展開，與日常生活採集的旋律相互交融，聲響悠然穿越展覽空間，如營造白日夢般的情境。

展區：GALLERY-時尚之隅。圖／聯合數位文創 提供
展區：GALLERY-時尚之隅。圖／聯合數位文創 提供

藝術與設計、時尚、建築、音樂之間的界線正趨於模糊，而精緻美術、商業藝術和次文化之間的階層也逐漸瓦解。在這些趨勢之中，《TOILETPAPER》的創造介於現實與夢幻、熟悉與陌生、媚俗與優雅之間的影像持續擴散，並從攝影延伸到傢俱、餐具和壁紙，期望藉由這次展覽，多元而創新的思維，傳達當代視覺藝術之自由，引發觀眾更無限的想像與思考。

展區：GARDEN-後花園。圖／聯合數位文創 提供
展區：GARDEN-後花園。圖／聯合數位文創 提供

熱烈歡迎三五好友、知心閨密、情侶們，呼朋引伴進展感受「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」之時尚美，用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲感受今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。早鳥最低票價260元（原價380元），20日起udn售票網獨家販售。另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）

展區：SHOWROOM-怪美展示。圖／聯合數位文創 提供
展區：SHOWROOM-怪美展示。圖／聯合數位文創 提供

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」展覽資訊

●展覽名稱：義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio

●展覽期間：2022年06月25日 - 2022年09月18日

●展覽時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

●展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2D館

●票價：全票NTD380$；預售票 NTD$280；早鳥票NTD$260

●售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、KKday、Klook、OPENTIX

●官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/toiletpapertw

●官方粉絲團：https://www.facebook.com/TPexhibitionTaiwan/

●官方IG：https://www.instagram.com/toiletpaper_tw/

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區

義大利 文創

延伸閱讀

改編自不可思議的真實故事！「西裝男神」柯林佛斯《死間行動》還原二戰肉餡計畫　假屍體欺敵收復義大利

孤老屋內排便就地掩埋震撼義工 華山力推認助老人

美食結合藝術！Ukai攜手國際名廚江振誠上菜 從藝術品找靈感

重溫台灣燈會在屏東的感動 大鵬灣遊一區禁地暑假解封

相關新聞

訪不老部落 摘菇捏陶射箭

聯合報系有行旅企畫「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」旅程，將一次見證三位企業家山居、鄉居、田居生活。

攜手5家排隊名店 米食品牌EATMI打造期間限定獨家餐點

新米食品牌EATMI歡慶世界地球日，邀請到5間台北火紅的風格排隊名店，包括「橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One C...

響應世界地球日 限時3天全聯OFF COFFEE自帶杯折5元 環保購物車3,000點免費換

追求環境永續是全球關注的重要趨勢，迎接422「世界地球日」，企業紛紛響應，推出各式活動鼓勵民眾「減塑」、「減廢」、「節能...

讓心情亮起來！LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃 「圈圈叉叉」塗鴉包給妳滿滿歡笑

LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列以「圈圈叉叉」的線條歡樂登場，讓經典的Le Pliage系列換上新面孔，並且在...

迷上淺色西裝！郭雪芙霸氣披外套、侯佩岑短褲露美腿

最近氣溫即將升高，眼看夏季氣息越來越濃，視覺效果有降溫清爽感的淺色調單品成了許多人的穿搭首選。許多上班族常穿的西裝，也有...

謝欣穎賞蕭邦高級珠寶曝少女心 傳「愛心」給王柏傑

瑞士頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard）一年兩度的頂級珠寶暨腕表展，將自即日起至4月23日止，於台北晶華酒店舉辦，共為期3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。