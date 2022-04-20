義大利TOILETPAPER展首度登台 早鳥260開賣瘋搶 暑假朝聖米蘭時尚殿堂

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式展出，2022年6月25日於台北華山1914文創園區夏趴登場！熱烈歡迎喜歡潮流藝術、時尚文化、設計文青的你，號召三五好友一起前來朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而有新視覺、新火花衝擊心房！20日中午12點起最低早鳥260元票價udn售票網獨家啟售，購票請上 https://bit.ly/3jP6FfV 。

展區：ENTRENCE-神秘蛇圖騰。圖／聯合數位文創 提供

經過不斷來回溝通，聯合數位文創把《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部帶進台北華山，從6月25日起至9月18日近三個月的時間，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！並於這超現實空間中，激發前所未有的互動火花，你可以盡情的撒野、擺態、做自己，隨心所欲幻化出更多有趣的美學延伸！

展區：LIVING ROOM-最華美工作室。圖／聯合數位文創 提供

《TOILETPAPER》是本以影像為基礎傳達想法的雜誌，雜誌的各式藝術作品擴展至傢俱、地毯、鏡子、雕像和裝飾道具上，進而變成一個怪美殿堂特展，展場畫面跳脫了現實，涵蓋貪婪、瘋狂、幻覺、如夢似幻的訊息，彷彿夢境一般，沒有絕對真實的意義。意想不到、超現實的景象在觀眾眼前展開，與日常生活採集的旋律相互交融，聲響悠然穿越展覽空間，如營造白日夢般的情境。

展區：GALLERY-時尚之隅。圖／聯合數位文創 提供

藝術與設計、時尚、建築、音樂之間的界線正趨於模糊，而精緻美術、商業藝術和次文化之間的階層也逐漸瓦解。在這些趨勢之中，《TOILETPAPER》的創造介於現實與夢幻、熟悉與陌生、媚俗與優雅之間的影像持續擴散，並從攝影延伸到傢俱、餐具和壁紙，期望藉由這次展覽，多元而創新的思維，傳達當代視覺藝術之自由，引發觀眾更無限的想像與思考。

展區：GARDEN-後花園。圖／聯合數位文創 提供

熱烈歡迎三五好友、知心閨密、情侶們，呼朋引伴進展感受「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」之時尚美，用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲感受今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。早鳥最低票價260元（原價380元），20日起 udn售票網獨家販售 。另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）

展區：SHOWROOM-怪美展示。圖／聯合數位文創 提供

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」展覽資訊

●展覽名稱：義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio

●展覽期間：2022年06月25日 - 2022年09月18日

●展覽時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

●展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2D館

●票價：全票NTD380$；預售票 NTD$280；早鳥票NTD$260

●售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、KKday、Klook、OPENTIX

●官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/toiletpapertw

●官方粉絲團： https://www.facebook.com/TPexhibitionTaiwan/

●官方IG： https://www.instagram.com/toiletpaper_tw/

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區