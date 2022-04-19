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新光三越母親節點數放大絕 四大利器不出門也能開心買

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越母親節首四日（4/21至4/24）會員獨享全館單筆滿5千元送2千點skm points；名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬送4千點，點數可折抵消費，也能依個人喜好選擇兌換商品。記者李政龍／攝影
新光三越母親節首四日（4/21至4/24）會員獨享全館單筆滿5千元送2千點skm points；名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬送4千點，點數可折抵消費，也能依個人喜好選擇兌換商品。記者李政龍／攝影

新光三越4月21日至5月8日展開母親節檔期，為擴大百萬會員購物回饋，今年一改「滿千送百」電子禮券方式，首度規劃滿額送點數，除了把點數放大，全檔期點數可換煮婦煮夫界的愛牌「LE CREUSET」精品廚具，App點數專區也推出母親節歷年最多上千項流行夯品可兌換，讓點數有多元回饋，卡友有更多選擇。針對防疫生活，主攻「四大利器」不出門也能滿足購物、美食需求。

母親節首四日（4/21至4/24）新光三越會員獨享全館單筆滿5千元送2千點skm points（等值200元）；名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬送4千點（等值400元），點數除了可拿來折抵消費，也能依個人喜好選擇兌換商品。

新光三越聯手法式精品廚具LE CREUSET，4月21日至5月31日期間，只要扣指定skm points點數或加購價就可以把LE CREUSET系列餐瓷、圓鐵煎盤等10項廚房餐桌用品，讓會員用市價2.3折的優惠價帶回家。

新光三越點數專區這回集結上千項skm points專屬夯品，只要扣點或加價購即可兌換，像是1千點可兌換蘭蔻超輕盈UV水凝露，還可以扣點以5折價將易眠床易眠枕天絲系列、膳魔師悶燒鍋3.0L＋環保餐具組帶回家。5月8日前新光三越App扣20點還可抽價值3萬4千元的頂級奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關七夕住宿券」。

另外，4月21日起連續18天於新光三越全台各店、App、skm online線上線下同步展開「超級品牌日」，集結國際精品配件、明星美妝保養品、流行服飾、3C與時尚家電，聯手50大品牌天天推出專屬優惠4.2折起。

呼應防疫生活，針對減少出門頻率的民眾，新光三越主攻「四大利器」：熟客系統、App精選優惠、skm online、skm eats，新光三越販促部協理彭緒箴表示，基本上客人想要的東西，都可以透過這四大系統買到新光三越的商品，滿足消費者送禮、送餐、送蛋糕等需求，安心過母親節。

LE CREUSET花型盤（中）2入市價2,580元，skm points 6千點或50點＋800元兌換。圖／新光三越提供
LE CREUSET花型盤（中）2入市價2,580元，skm points 6千點或50點＋800元兌換。圖／新光三越提供
LE CREUSET韓式飯碗4入市價3,480元，skm points 8千點或50點＋1,100元兌換。圖／新光三越提供
LE CREUSET韓式飯碗4入市價3,480元，skm points 8千點或50點＋1,100元兌換。圖／新光三越提供
LE CREUSET深圓盤組5入市價6,080元，skm points 16,000點或50點＋2,100元兌換。圖／新光三越提供
LE CREUSET深圓盤組5入市價6,080元，skm points 16,000點或50點＋2,100元兌換。圖／新光三越提供
4月21日超級品牌日，CLINIQUE水磁場超值買1送1，價值3,600元，特價1,970元，全台各店、App、skm online線上線下同步。圖／新光三越提供
4月21日超級品牌日，CLINIQUE水磁場超值買1送1，價值3,600元，特價1,970元，全台各店、App、skm online線上線下同步。圖／新光三越提供
MARC JACOBS Downtown單肩包原價21,900元，於4月26日開啟新光三越App領取優惠QR code，即享專屬價14,000元。圖／新光三越提供
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BAO BAO ISSEY MIYAKE生命透光托特包推薦價25,600元。圖／新光三越提供
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JO MALONE LONDON全新英倫遨遊香氛系列推薦價2,700至5,450元。圖／新光三越提供
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老乾杯母親節專屬套餐推薦價2,280元/人。圖／新光三越提供
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