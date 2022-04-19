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快閃限定！不用出國也能享用法國美味三重奏

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」餐廳以胭脂蝦、旗魚做出賞心悅目的前菜。記者劉學聖／攝影
高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」餐廳以胭脂蝦、旗魚做出賞心悅目的前菜。記者劉學聖／攝影

由歐盟贊助的美食推廣活動「縱享歐洲美食文化」，4月25日進行到5月1日，全台包括台北、台中、高雄5家餐廳共襄盛舉，運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔（Marennes Oleron IGP）、夏朗德—普瓦圖AOP奶油（Charentes-Poitou AOP），以及知名的夏布利AOP葡萄酒（Chablis AOP），製作為期1周的快閃菜單，讓饕客不用出國也能沉浸在美味3重奏的法式浪漫裡。

高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」簡天才師傅表示，這道生蠔的料理過程將夏布利酒加入乾蔥後，濃縮至1／5，加入奶油，用鹽調味後過濾，而生蠔去殼後，以炭火烤上色備用；綠蘆筍則以鹽水燙熟切斷備用；最後在盤中放入切斷的綠蘆筍，以均質機將白酒醬打成泡泡狀放入盤內，再擺上生蠔就大功告成。這道料理不僅以精緻廚藝詮釋來自法國的頂級食材，極富創意的餐酒搭配，更能讓民眾體驗這三個元素所共同譜寫的美味樂章，也讓更多亞洲市場的消費者認識與體驗法國頂級美食美酒。

高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」餐廳以市場鮮魚、番紅花醬汁做成美味主菜。記者劉學聖／攝影
高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」餐廳以市場鮮魚、番紅花醬汁做成美味主菜。記者劉學聖／攝影
「縱享歐洲美食文化」全台包括台北、台中、高雄5家餐廳共襄盛舉，運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔、頂級奶油及知名的夏布利葡萄酒，製作為期1周的快閃菜單，讓饕客不用出國也能沉浸在美味3重奏的法式浪漫裡。記者劉學聖／攝影
「縱享歐洲美食文化」全台包括台北、台中、高雄5家餐廳共襄盛舉，運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔、頂級奶油及知名的夏布利葡萄酒，製作為期1周的快閃菜單，讓饕客不用出國也能沉浸在美味3重奏的法式浪漫裡。記者劉學聖／攝影

法國 快閃

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