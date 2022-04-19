「包場」台北101俱樂部Roger Dubuis帥秀「圓桌武士」

想成為VIP？需要大量的眼界、時間，當然還有預算資源的投入。瑞士高級鐘表品牌Roger Dubuis近日大手筆「包場」台北101六樓的「尊榮俱樂部」，除了在入口處打造紅色視覺的裝置空間，並在空間中不同細節加以紅色裝飾元素，更有牆上難以忽視的藝術風格機芯特寫海報，現場再展出一只第七代「圓桌武士」（Knights Of the Round Talbe）腕表上看1,033萬，一展豪奢氣派。

位於台北101購物中心六樓的「台北101尊榮俱樂部」，唯有消費滿額才能申請加入，平日亦不對外公開。本次Roger Dubuis以「No Rules , Our Game」為主題，除了在俱樂部入口處打造一方小型陳列空間，展出包含多個系列新品，並包含2022鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）日內瓦表展新品的王者系列Excalibur Monobalancier單擺輪自動上鏈腕表、王者系列Excalibur Monobalancier單擺輪自動上鏈玫瑰金鑽表，都能在親眼一睹。

原本就以星形橋板與鏤空機芯展現微型建築之美的Roger Dubuis，2022年新款腕表除了機芯升級：動力儲存由60提升至72小時，面盤中的雙星型結構、表殼側邊更為鏗鏘有力的線條，加上增厚的牛皮表帶，都讓表款展現有「眉角」、有態度的俐落風範。值得一提的是，現場最高單價則有一只以神話圓桌武士為靈感的第七代「圓桌武士」（Knights Of the Round Talbe）腕表，面盤外側以工匠巧手雕琢了12「尊」微型的騎士人形，面盤中則象徵了為岩石撕裂的地面；同時加厚的表殼側邊再夾了一層藍寶石水晶玻璃，可供人從側邊近距離欣賞。