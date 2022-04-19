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2022新表／Grand Seiko「黑潮」來襲！純正日式製表美學DNA 未上市就成話題

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko想讓日式製表美學拓展到不同市場，今年在Evolution 9系列呈現三款各功能各亦的運動腕表。圖／Seiko提供
Grand Seiko想讓日式製表美學拓展到不同市場，今年在Evolution 9系列呈現三款各功能各亦的運動腕表。圖／Seiko提供

Grand Seiko雖然在今年端出了品牌首款高複雜功能腕表，以及鑲嵌多達200多顆鑽石的珠寶表，引起業界關注。但仍不能忘記替品牌打下半片江山，所謂「Grand Seiko」風格表款，Grand Seiko把這些富含特色的元素，集結於一身，定調出Evolution 9系列，今年亦首度呈現帶有運動語言的表款，讓品牌粉絲都迫不及待想擁有。

何謂Grand Seiko風格？以表款外觀而言，就是簡約、純粹以及實用性的設計語言，反映了品牌的核心價值：精準、美觀、易於判讀。而Evolution 9 系列，就是精煉了上述的特色於一身，成為Grand Seiko最具象徵意義的產品線。消費者或表迷也不會太陌生，像是奪下2021年日內瓦鐘表大賞最佳男表的白樺樹腕表、以及為了紀念Seiko創立140周年而生的諏訪湖Spring Drive表款，都是歸屬這家族。而Grand Seiko想讓日式製表美學拓展到不同市場，今年在這系列呈現三款各功能各亦的運動腕表。

呈現「黑潮」意象的200公尺潛水表，面盤上也低調的呈現的海浪波紋。圖／Seiko提供
呈現「黑潮」意象的200公尺潛水表，面盤上也低調的呈現的海浪波紋。圖／Seiko提供

包括了慶祝Grand Seiko 誕誕生15周年的限量版表款，機芯經過特別調校，將精準度提升到月差正負10秒。或是以晨霧為靈感的Spring Drive GMT兩地時間腕表，透過滑順的指針，使配戴者感受靜謐的時光流逝。系列中最受到消費者關注的，莫過於是呈現「黑潮」意象的200公尺潛水表，面盤上也低調的呈現的海浪波紋，搭配了陶瓷表圈，在主流的外觀下，又保有細節變化，相當看好市場迴響。全新的Evolution 9系列表款，表殼與表鍊使用比精鋼輕約30%左右，且顏色較亮的白鈦精製而成，還具備了護橋設計，以免誤觸表冠。值得一提的是表圈刻度與指針，使用了不同色彩夜光裝飾，增加判讀性。

Evolution 9系列潛水表的表殼的曲線輪廓確保貼合手腕。
Evolution 9系列潛水表的表殼的曲線輪廓確保貼合手腕。

Spring Drive GMT兩地時間腕表，淡灰色表盤紋理圖案靈感來自信州地區冬季晨霧。圖／Seiko提供
Spring Drive GMT兩地時間腕表，淡灰色表盤紋理圖案靈感來自信州地區冬季晨霧。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive SBGC249計時碼表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive SBGC249計時碼表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供

為確保最佳易讀性，Evolution 9系列表圈數字使用新創的字型。圖／Seiko提供
為確保最佳易讀性，Evolution 9系列表圈數字使用新創的字型。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive五日鍊SLGA015潛水表，白鈦金屬表殼與表鍊、搭配陶瓷表圈。圖／Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive五日鍊SLGA015潛水表，白鈦金屬表殼與表鍊、搭配陶瓷表圈。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive SBGC251計時碼表，白鈦金屬表殼與表鍊，限量700只。圖／Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive SBGC251計時碼表，白鈦金屬表殼與表鍊，限量700只。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive GMT兩地時間SBGE285腕表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive GMT兩地時間SBGE285腕表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive GMT兩地時間SBGE283腕表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive GMT兩地時間SBGE283腕表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供

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