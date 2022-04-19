2022新表／Grand Seiko「黑潮」來襲！純正日式製表美學DNA 未上市就成話題

Grand Seiko雖然在今年端出了品牌首款高複雜功能腕表，以及鑲嵌多達200多顆鑽石的珠寶表，引起業界關注。但仍不能忘記替品牌打下半片江山，所謂「Grand Seiko」風格表款，Grand Seiko把這些富含特色的元素，集結於一身，定調出Evolution 9系列，今年亦首度呈現帶有運動語言的表款，讓品牌粉絲都迫不及待想擁有。

何謂Grand Seiko風格？以表款外觀而言，就是簡約、純粹以及實用性的設計語言，反映了品牌的核心價值：精準、美觀、易於判讀。而Evolution 9 系列，就是精煉了上述的特色於一身，成為Grand Seiko最具象徵意義的產品線。消費者或表迷也不會太陌生，像是奪下2021年日內瓦鐘表大賞最佳男表的白樺樹腕表、以及為了紀念Seiko創立140周年而生的諏訪湖Spring Drive表款，都是歸屬這家族。而Grand Seiko想讓日式製表美學拓展到不同市場，今年在這系列呈現三款各功能各亦的運動腕表。

呈現「黑潮」意象的200公尺潛水表，面盤上也低調的呈現的海浪波紋。圖／Seiko提供

包括了慶祝Grand Seiko 誕誕生15周年的限量版表款，機芯經過特別調校，將精準度提升到月差正負10秒。或是以晨霧為靈感的Spring Drive GMT兩地時間腕表，透過滑順的指針，使配戴者感受靜謐的時光流逝。系列中最受到消費者關注的，莫過於是呈現「黑潮」意象的200公尺潛水表，面盤上也低調的呈現的海浪波紋，搭配了陶瓷表圈，在主流的外觀下，又保有細節變化，相當看好市場迴響。全新的Evolution 9系列表款，表殼與表鍊使用比精鋼輕約30%左右，且顏色較亮的白鈦精製而成，還具備了護橋設計，以免誤觸表冠。值得一提的是表圈刻度與指針，使用了不同色彩夜光裝飾，增加判讀性。

Evolution 9系列潛水表的表殼的曲線輪廓確保貼合手腕。

Spring Drive GMT兩地時間腕表，淡灰色表盤紋理圖案靈感來自信州地區冬季晨霧。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive SBGC249計時碼表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供

為確保最佳易讀性，Evolution 9系列表圈數字使用新創的字型。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive五日鍊SLGA015潛水表，白鈦金屬表殼與表鍊、搭配陶瓷表圈。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive SBGC251計時碼表，白鈦金屬表殼與表鍊，限量700只。圖／Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9系列Spring Drive GMT兩地時間SBGE285腕表，白鈦金屬表殼與表鍊。圖／Seiko提供