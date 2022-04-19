搶攻即時外送市場 家樂福推「家速配」App 萬種商品4月底前搶1元免運

外送市場競爭越來越激烈，連家樂福也宣布加入戰局！今宣布推出「家速配」App，打造以「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」3個快字訣的快商務服務，上架萬種商品超好買，更可直接以手機綁定原家樂福會員繼續累積紅利。家速配均採35元運費均一價，即日起至4月30日天天搶1元免運，5月20日前再享3次滿399元免運，下單再送隨機生鮮蔬果好禮。

家樂福從2018年開始投入快商務市場，目前除了與Uber Eats及foodpanda合作分別大約200間門市之外，這次再於近200家門市推出家速配App，目前全台共有320家門市提供快速到貨的服務，目標今年第3季力拚9成家樂福超市及量販都涵蓋。

透過觀察消費者下單習慣，家樂福於家速配App打造更貼心的介面設計與品類需求分類，讓消費者更容易找到需要的商品快速下單，而賣場端也控制在平均12分鐘完成單筆訂單的撿貨流程，透過內部數據精選大約20-30種的高迴轉商品，包含水、油品、零食、飲料等家庭生活用品，建立「快速撿貨區」，即使是坪數大的量販店也可縮短撿貨的動線流程，提高訂單生產力，降低店面夥伴負擔。

目前物流同步於北部少數店家試行家樂福自組車隊，搭配第三方物流，預計今年會正式創建車隊。另外，家樂福也於北部、中部率先建立「前店後倉」的「虛擬快賣場」，設立獨立快商務流程，可再降低約1成左右的撿貨時間，同時也為快速到貨的司機設計獨立的出入口，加快整體運送流程與體驗。