「飛花落院」迎周年 全新春季菜單開啟春遊序曲

坐落在台中新社的「飛花落院」，以唐詩「息燕歸檐靜，飛花落院閑」命名，這一年來被喻為「台灣最難訂位的餐廳」之一。「飛花落院」形容的是在五米高的藍花楹樹梢上，一串串藍紫色的花被風吹落到院子裡的畫面；正逢藍花楹開始綻放的此刻，「飛花落院」迎來它的第一個周年生日，同時推出以「野餐」為發想的全新春季菜單，即日起開放預約訂位。

在此次春季菜單中，「飛花落院」透過料理邀請饕客一起上山採集野菜，在山間小溪旁來一場溪邊的野餐，品嘗春筍、蕨類、蓴菜的鮮脆滑口和帶著微微的苦味，讓蔬菜的表現帶出食材的淡雅，一掃冬季的豐厚油脂，用烹調的純粹讓食材呈現不同的面貌。

此外，特色佐餐茶和佐餐酒，一直是到「飛花落院」用餐必點的完整體驗。除了象徵春天嫩芽的小山圓抹茶甘蔗Mojito，有如黃鑽般色澤的芭桂茶以及帶著蜜香、焙火香的貴妃烏龍；還有純米大吟釀、義大利白酒和波爾多陳釀紅酒；本季更推出混搭茶酒一套六杯的Mix Pairing，用微醺的節奏幫春天的野餐暖身。

十道菜裡面有當季的櫻鯛、初鰹，還有拌上金山寺味噌富含膠原蛋白的鮭魚前額軟骨；來自北海道的海膽以及東北角捕獲直送的大明蝦，裹上一層蝦籽及酥脆又難得一見的蝦子麵，運用烹調的變化讓蝦子呈現三種不同層次口感；日高昆布醃漬的美國Prime牛小排香脆且回甘，以及最後用春天酸甜的發酵紫蘇葛切做為完美結尾。

「明太子春蔬、旬味白髮漬、金山寺冰頭」用剛冒出嫩芽的蔬菜，拌上微辣的明太子來喚醒味蕾，多樣的蔬菜特色展現春季的春意盎然，生長在潮濕山谷中有著各種捲取狀的蕨類、野菜搭上鹹鮮的土佐醋凍。透明杯子裡的水雲，像是悠遊擺盪的水草佐以滑口的蓴菜和滑子菇。黑色來自台東排灣族的黫山水器碗就像是溪底的泥土，在金蓮葉底下真的躲著魚兒，這是鮭魚前額軟骨做成的冰頭，拌上了金山寺味噌。

「海膽鮪魚最中餅」將糯米蒸成麻糬狀再以文火烘烤成酥脆外殼，裡面的北海道海膽、鮮甜的鮪魚和黃金魚子、新鮮紫蘇葉用最中餅包夾，一口咬下散發紫蘇的清香、鮪魚的鮮甜、黃金魚子的啵啵口感和海膽的回甘。

「月見甘露蝦子麵」用東北角產地直送的大明蝦，外層裹上用蝦子製作的麵條上面鋪上一層蝦籽，再淋上濃郁的月見土雞蛋、松露和甘露，沾取鋪在底層的日式麵醬，運用烹調的變化讓春遊後香氣撲鼻的蝦子麵喚醒食欲。

「鯖魚棒壽司」以醋漬櫻花和紫蘇在飯裡留住春天時令的味道，再以日本德島酸橘醋漬的鯖魚壓成棒壽司，炭烤酥脆的海苔包覆住充滿春天風味的鯖魚棒壽司，鯖魚柔軟的油脂香氣口感入口即化。

「鐵板鹽麴牛小排」將牛小排經過24小時鹽麴和昆布醃漬，再用低溫烹調 32小時、靜置12小時後，再以大火煎烤到表皮酥脆。牛小排肉質香甜回甘、牛筋香Q有嚼勁，佐上鹽麴、蔥薑醬和日本北海道的洋蔥及白味噌豆泥，運用鐵板的熱度，讓蔬菜保留原味更加鮮甜，淋上松露壽喜燒醬後，再搭上像是珊瑚礁一樣的七味舞菇，讓食材經過烹調的變化，充滿豐富的香氣及鹹鮮香脆辣。