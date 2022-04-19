起司是粉紅愛心！必勝客「愛心比薩」登場 送488元禮券

溫馨5月即將到來，連鎖比薩「必勝客」今年特別以「北海道蔓越莓愛心起司塊」全新打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」，另外還有愛心造型的「愛鰻滿！特盛海鮮比薩」，讓民眾向心愛的媽媽、乾媽、婆婆、奶奶等人傳達滿滿心意。同時必勝客也推出母親節套餐早鳥優惠，可免費獲得冰藏起司塔、薯金幣、飲料等好禮，透過app訂餐，再送488元優惠券。

必勝客本次推出的「北海道起司海鮮盛宴比薩」，使用了智利鮭魚、干貝、魷魚條等海味食材，搭配由日式醬油與龍眼蜜調製的獨門照燒醬汁，突顯出食材的鮮甜滋味，最後再灑上由北海道起司、天然蔓越莓汁製作而成的粉紅愛心起司塊，傳達出對媽媽的愛。北海道起司海鮮盛宴比薩自即日起開始限時販售，大比薩定價850元，小比薩定價600元，可適用外帶買大送大或外送買大送小優惠。

同時必勝客也新推出「熔岩起司漢堡餅皮」，使用莫扎瑞拉起司、切達起司交織出雙倍濃郁滋味，再加上火烤豬肉漢堡排增添口感。包括新推出的「北海道起司海鮮盛宴比薩」與經典口味比薩皆可搭配，大比薩加價120元、小比薩加價95元，就可升級「熔岩起司漢堡餅皮」。（其他期間限定口味除外）

延續去年母親節所推出的愛心造型比薩，必勝客今年再推出升級版「愛鰻滿！特盛比薩」，同樣使用模樣可愛的愛心餅皮，並且集結日式厚切蒲燒鰻魚、鮮嫩大干貝、大蝦、炙燒智利鮭魚等4種海鮮食材，並且再搭配獨家照燒醬汁，還有以帕瑪森起司、北海道蔓越莓起司、芝心餅皮堆疊而成的濃郁起司組合，為媽媽帶來視覺與味覺的多重感動，單點優惠價999元。（不適用外帶買大送大或外送買大送小優惠）