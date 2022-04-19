浮雕唇膏、陶瓷擴香、法式鮮花！迪奧推母親節專屬禮品

母親節將至，還沒想好要送給媽媽什麼貼心好禮嗎？迪奧DIOR針對母親節，推出一系列僅在母親節期間推出的好禮，包括有「迪奧藍星唇膏2022母親節限量版」，3款浮雕唇膏奢華迷人；「MISS DIOR香氛陶瓷擴香組」、「MISS DIOR愛戀全妝盤」都是值得珍藏好禮，而在限定期間與櫃點，還有法式鮮花包裝等好禮。

迪奧的迪奧藍星唇膏2022母親節限量版，3款藍星唇膏都是明星色號，包括#999特霧正紅、#720豆沙紅棕與#100杏仁烤奶，且唇膏體上有高訂花卉圖案的浮雕，只在線上旗艦店與指定專櫃販售。

喜歡香氛的媽咪們，則可以送上Miss Dior香氛陶瓷擴香組，內含100ml的Miss Dior香氛，還有等比例的造型陶瓷香氛片，可將香水噴灑於陶瓷香氛片上作為擺飾，讓整體空間都散發Miss Dior香氛的繁花氣息。

日前情人節推出的MISS DIOR愛戀全妝盤，再度於母親節回歸，共有3款絲緞光澤的眼影、唇彩，甚至還能當成頰彩，還有亮甲油能點亮指尖，整體就能畫出春夏甜美、粉嫩的浪漫妝容。

另外陸續在全台指定櫃點打造「柯勒諾瓦花卉莊園」，4月22～24日在高雄漢神巨蛋、4月29日至5月8日於台北新光三越南西店，只要在活動期間的周六、日，購買任一100ml以上香水，享有花卉浮雕貼紙服務，或消費滿8千元以上，內含任一50ml香水，可有法式優雅鮮花花束。