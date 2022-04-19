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PALLADIUM日本限定配色將登台開賣！又帥又美能不入手嗎？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM全新日本限定配色即將登台開賣，打破過去「陽剛」、「軍用」印象，尚未上市就引起討論。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM全新日本限定配色即將登台開賣，打破過去「陽剛」、「軍用」印象，尚未上市就引起討論。圖／PALLADIUM提供

街頭靴款王者的PALLADIUM總能帶給消費者驚喜，全新日本限定配色即將登台開賣，打破過去「陽剛」、「軍用」印象，尚未上市就引起討論。同時，繼3月份釋出PALLABROUSSE 75周年特別紀念版靴後，PALLADIUM還以「TICKET TO EARTH重返地球」為概念，帶來兼顧永續且未來風格的系列鞋款。

PALLADIUM以參與戶外音樂節為靈感，打造橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴款。鞋面採用WATERPROOF PLUS抗撕裂防水科技纖維，拼接防水塗層麂皮，防水鞋舌車翼縫線與貼合技術將透氣防水科技薄膜夾入鞋面與鞋內之間，從裡到外完整包覆；大底採用LITE+輕量進化科技結合加強耐磨度的GRIP防磨墊片讓戶外行走輕鬆好走不費力。但最新引人的還是融合大地自然地景色彩，提供迷霧草原、香草花園、蔚藍海岸、沙漠綠洲與夜幕紫黑等五款專屬配色。PALLADIUM利用拼接手法，使得防水力與舒適穿著體驗同時兼具流行風格，既帥又美，穿上就是梅雨季最亮眼造型。

融合大地自然地景色彩，提供迷霧草原、香草花園、蔚藍海岸、沙漠綠洲與夜幕紫黑等五款專屬配色。圖／PALLADIUM提供
融合大地自然地景色彩，提供迷霧草原、香草花園、蔚藍海岸、沙漠綠洲與夜幕紫黑等五款專屬配色。圖／PALLADIUM提供

除了日本限定配色之外，全新TICKET TO EARTH系列也不可錯過，鞋型包含PAMPA經典軍靴與PALLASHOCK巧克力鞋，外型設計由鮮豔色彩、柔軟的再生科技纖維鞋面打造而成。搭配此次重返地球主題設計，鞋跟處上有著象徵這系列的獨特太空登機證織標，並以金屬反光鞋標細節呼應太空科技質感；此外更具備了PETA善待動物組織所Vegan認證標章，提供兼具潮流與永續精神的選擇。

PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TICKET TO EARTH系列PAMPA HI靴，2,180元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TICKET TO EARTH系列PAMPA HI靴，2,180元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TICKET TO EARTH系列PALLASHOCK靴2,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TICKET TO EARTH系列PALLASHOCK靴2,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TICKET TO EARTH系列PALLASHOCK LO巧克力鞋2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TICKET TO EARTH系列PALLASHOCK LO巧克力鞋2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水RETRO HIKER系列日本地區限定配色靴，3,780元。圖／PALLADIUM提供

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