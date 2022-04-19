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蘇富比香港春拍 4場精彩珍釀專拍本週五起登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
4月24日「珍稀烈酒」拍品之一為單瓶麥卡倫創世紀萊儷水晶瓶款72年，估價65萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀烈酒」拍品之一為單瓶麥卡倫創世紀萊儷水晶瓶款72年，估價65萬港元起。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）香港春拍即將於本週五起於香港蘇富比藝術空間展開。打頭陣的是4月23至24日舉行的共4場精彩珍釀拍賣，分別依序為「法國名釀特級窖藏」、「美酒獵人珍藏」、「珍稀佳釀」及「珍稀烈酒」，共逾1,800項拍品，總估價近9,500萬港元（約台幣3.5億元）。

率先於4月23日登場的是兩個重要單一藏家窖藏，「法國名釀特級窖藏」藏家收藏亞洲最受歡迎的頂級波爾多及勃根地，包括不少美好年份之作，如經典的白馬堡1982、1990、1998及2000年，拉菲古堡1990年及木桐堡1986年等。羅曼尼康帝則有1978、1985、1990及1999年，以及六公升裝的 DRC Romanée Conti 1976年。葡萄酒神Henri Jayer掌舵釀製的Cros Parantoux涵蓋年份長達30載。同日登場的第二場單一藏家洋酒拍賣「美酒獵人珍藏」，則是藏家20年的精選，包括DRC、Rousseau、Mugnier、Méo Camuzet等勃根地頂級名莊。

次日的「珍稀佳釀」薈萃全球優質私人窖藏，其中「勃根地頂級薈藏」推出Henri Jayer 1996年Vosne Romanee Cros Parantoux、羅曼尼康帝1996年La Tache等。「波爾多及布艮地珍酩窖藏」則有1961年與1982年的拉圖堡、1990年柏翠堡、羅曼尼康帝1971年Richebourg及1990年La Tache。「DA布艮地品鑑家酒窖」焦點為12瓶來自D’auvenay酒莊的原木箱1997和1998年Chevalier Montrachet。除此之外還有逾120件（550 瓶）來自來自Dom Perignon、Krug等品牌的香檳。

4月24日晚間「珍稀烈酒」則是香港蘇富比首度舉行現場烈酒拍賣。焦點包括麥卡倫創世紀萊儷水晶瓶款72年、麥卡倫The Red Collection 50年，以及 2018 年麥卡倫經典雪莉桶52年。日威則提供一套36瓶的輕井澤威士忌、瓶身印有浮世繪大師葛飾北齋膾炙人口的冨嶽三十六景，輕井澤「能」系列1977年桶號4592的32年威士忌，三得利的限量版35年珍釀套裝，當中包括「響」系列35年德田八十吉氏三世製九谷燒陶瓶裝，以及山崎35年。

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4月23日「法國名釀特級窖藏」拍品之一為6瓶1.5公升的木桐酒莊 Château Mouton Rothschild 2000年，估價18萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「法國名釀特級窖藏」拍品之一為6瓶1.5公升的木桐酒莊 Château Mouton Rothschild 2000年，估價18萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「美酒獵人珍藏」拍品之一為4瓶的Vosne Romanée, Cros Parantoux 2001年Henri Jayer，估價30萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「美酒獵人珍藏」拍品之一為4瓶的Vosne Romanée, Cros Parantoux 2001年Henri Jayer，估價30萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀佳釀」拍品之一為原木箱12瓶的Chevalier Montrachet 1998年Domaine d'Auvenay，估價120萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀佳釀」拍品之一為原木箱12瓶的Chevalier Montrachet 1998年Domaine d'Auvenay，估價120萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「美酒獵人珍藏」拍品之一為6瓶的Puligny Montrachet, Les Enseignères 2015年Domaine d'Auvenay，估價26萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「美酒獵人珍藏」拍品之一為6瓶的Puligny Montrachet, Les Enseignères 2015年Domaine d'Auvenay，估價26萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀烈酒」拍品之一為單瓶山崎35年，估價80萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀烈酒」拍品之一為單瓶山崎35年，估價80萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀佳釀」拍品之一為6瓶來自勒樺酒莊 (Domaine Leroy) 的Musigny 1998年，估價80萬港元起。圖／蘇富比提供
4月24日「珍稀佳釀」拍品之一為6瓶來自勒樺酒莊 (Domaine Leroy) 的Musigny 1998年，估價80萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「法國名釀特級窖藏」拍品之一為12瓶羅曼尼-康帝組合原木箱（Domaine de la Romanée- Conti）Assortment 1990年，估價65萬港元起。圖／蘇富比提供
4月23日「法國名釀特級窖藏」拍品之一為12瓶羅曼尼-康帝組合原木箱（Domaine de la Romanée- Conti）Assortment 1990年，估價65萬港元起。圖／蘇富比提供

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