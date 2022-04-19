蘇富比香港春拍 4場精彩珍釀專拍本週五起登場

蘇富比（Sotheby’s）香港春拍即將於本週五起於香港蘇富比藝術空間展開。打頭陣的是4月23至24日舉行的共4場精彩珍釀拍賣，分別依序為「法國名釀特級窖藏」、「美酒獵人珍藏」、「珍稀佳釀」及「珍稀烈酒」，共逾1,800項拍品，總估價近9,500萬港元（約台幣3.5億元）。

率先於4月23日登場的是兩個重要單一藏家窖藏，「法國名釀特級窖藏」藏家收藏亞洲最受歡迎的頂級波爾多及勃根地，包括不少美好年份之作，如經典的白馬堡1982、1990、1998及2000年，拉菲古堡1990年及木桐堡1986年等。羅曼尼康帝則有1978、1985、1990及1999年，以及六公升裝的 DRC Romanée Conti 1976年。葡萄酒神Henri Jayer掌舵釀製的Cros Parantoux涵蓋年份長達30載。同日登場的第二場單一藏家洋酒拍賣「美酒獵人珍藏」，則是藏家20年的精選，包括DRC、Rousseau、Mugnier、Méo Camuzet等勃根地頂級名莊。

次日的「珍稀佳釀」薈萃全球優質私人窖藏，其中「勃根地頂級薈藏」推出Henri Jayer 1996年Vosne Romanee Cros Parantoux、羅曼尼康帝1996年La Tache等。「波爾多及布艮地珍酩窖藏」則有1961年與1982年的拉圖堡、1990年柏翠堡、羅曼尼康帝1971年Richebourg及1990年La Tache。「DA布艮地品鑑家酒窖」焦點為12瓶來自D’auvenay酒莊的原木箱1997和1998年Chevalier Montrachet。除此之外還有逾120件（550 瓶）來自來自Dom Perignon、Krug等品牌的香檳。

4月24日晚間「珍稀烈酒」則是香港蘇富比首度舉行現場烈酒拍賣。焦點包括麥卡倫創世紀萊儷水晶瓶款72年、麥卡倫The Red Collection 50年，以及 2018 年麥卡倫經典雪莉桶52年。日威則提供一套36瓶的輕井澤威士忌、瓶身印有浮世繪大師葛飾北齋膾炙人口的冨嶽三十六景，輕井澤「能」系列1977年桶號4592的32年威士忌，三得利的限量版35年珍釀套裝，當中包括「響」系列35年德田八十吉氏三世製九谷燒陶瓶裝，以及山崎35年。

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