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梵克雅寶Signature高級珠寶展 經典新貌台灣首度曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式項鍊，主鑽可與同套的鑽戒主石轉換配戴。白K金及玫瑰金鑲嵌1顆重約11.29克拉的艷彩黃鑽、1顆重3.26克拉的DFL級梨形切割鑽石、黃鑽及白鑽，約1億5,350萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式項鍊，主鑽可與同套的鑽戒主石轉換配戴。白K金及玫瑰金鑲嵌1顆重約11.29克拉的艷彩黃鑽、1顆重3.26克拉的DFL級梨形切割鑽石、黃鑽及白鑽，約1億5,350萬元。圖／梵克雅寶提供

最擅長述說故事的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），在台北盛開了一座熔冶真實與童趣的奇幻花園，自即日起至4月23日止的「Signature高級珠寶系列」展，採預約鑑賞制，包括法國工坊甫完成的兩件全新Zip項鍊、兩週前日內瓦表展才剛發表的Lady Arpels Heures Florales和Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表，共展出近200件總價值逾40億元的頂級珠寶腕表作品，為料峭的春日璀璨盛開。

此次展出作品聚焦品牌百年來最富盛名的特色之作，包括採用Pierres de Caractère個性寶石的迷人設計、無可比擬的經典原創Zip項鍊和Mystery Set隱密式鑲嵌作品、並匯聚以大自然、童話、仙子與芭雷舞伶為靈感的創作，詩意藝術的時計，加上為數甚豐、首度來台的Heritage典藏系列珠寶，組成一座充滿仙氣的迷人珠寶花園。

★台灣首次曝光全新創作

VIP詢問度最高的Zip項鍊，此次熱騰騰登台的作品皆以藍寶石與白鑽的配色，展現經典設計活潑年輕的氣質。Zip Antique項鍊可將拉鍊拉起捲成手鍊配戴，是品牌工坊有「黃金之手」（Mains d’Or）之稱的工匠耗費約890小時的創作。另一件Zip Couture採用Y字形長項鍊的經典款式，亦需要535小時手工製作，則可依照配搭服裝款式配戴在胸前或背上，展現截然不同的優雅氣息。

而甫於4月5日落幕的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）上，梵克雅寶所發表的兩件詩意時計Lady Arpels Heures Florales和Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表也首度於台灣亮相。Lady Arpels Ballerine Enchantée薈萃珠寶鑲嵌、內填及彩繪玻璃琺瑯等迷人工藝，讓仙子舞伶的翅膀能在啟動時揚起指示時間、收起時則如裙襬。工藝表盤Lady Arpels Heures Florales則於每小時正點啟動開花，盛開的花朵數目即為小時指示，到了下一小時新花綻放、舊花漸凋，濃縮大自然的花開時序，是對時間的詩意閱讀。

★個性寶石譜寫動人故事

「每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂」梵克雅寶的Pierres de Caractères個性寶石，在純度、色彩、形狀、切割、淨度都有嚴謹的要求，是許多藏家心目中的夢幻逸品。此次展出數件億級作品的設計都圍繞夢幻等級的寶石，並透過別具創意的故事和精湛的珠寶工藝，彰顯寶石的特質、注入迷人的生命力。單價最高的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，共鑲嵌11顆、總重39.04克拉哥倫比亞祖母綠切割祖母綠、設計細節融入品牌傳人雅寶三兄弟的印度之旅，還可轉換成2條手環及2條項鍊，配戴性高。

「羅密歐與茱麗葉」的經典愛情故事，則為中央鑲嵌42.86克拉祖母綠切割斯里蘭卡藍寶石的Maiolica項鍊注入浪漫氣息，強烈的藍白對比和線條讓人想起文藝復興時期義大利錫釉陶器色調。Jardin des papillons項鍊以翩翩彩蝶繁花，襯托21.84克拉橢圓形切割紅碧璽粉嫩透紅的甜美色調。Halley可轉換式項鍊與戒指，黃鑽與白鑽主石可拆換配戴，不對稱的結構和充滿幾何張力的放射線條，將11.29克拉的艷彩黃鑽化作彗星，綻放照亮宇宙蒼穹的強烈光芒。

Zip Antique可轉換式項鍊，白K金鑲嵌168顆藍寶石總重約17.27克拉與523顆圓形切割鑽石總重約19.68克拉，約1,970萬元。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique可轉換式項鍊，白K金鑲嵌168顆藍寶石總重約17.27克拉與523顆圓形切割鑽石總重約19.68克拉，約1,970萬元。圖／梵克雅寶提供
文藝復興時期義大利錫釉陶器的顏色為靈感創作的Maiolica項鍊，白K金鑲嵌約42.86克拉祖母綠切割斯里蘭卡藍寶石與鑽石，約1億8,950萬元。圖／梵克雅寶提供
文藝復興時期義大利錫釉陶器的顏色為靈感創作的Maiolica項鍊，白K金鑲嵌約42.86克拉祖母綠切割斯里蘭卡藍寶石與鑽石，約1億8,950萬元。圖／梵克雅寶提供
Lémuriens狐猴胸針，白K金鑲嵌藍寶石及紫紅色藍寶石、祖母綠、錳鋁榴石、黑尖晶石、白色珍珠與鑽石，1550萬元。圖／梵克雅寶提供
Lémuriens狐猴胸針，白K金鑲嵌藍寶石及紫紅色藍寶石、祖母綠、錳鋁榴石、黑尖晶石、白色珍珠與鑽石，1550萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展自即日起至4月23日止，採預約鑑賞制。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展自即日起至4月23日止，採預約鑑賞制。圖／梵克雅寶提供
Hortensia ballerina胸針，白K金及黃K金鑲嵌鑽石及祖母綠，670萬元。圖／梵克雅寶提供
Hortensia ballerina胸針，白K金及黃K金鑲嵌鑽石及祖母綠，670萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展場如花園，是對大自然充滿童趣的詮釋。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展場如花園，是對大自然充滿童趣的詮釋。圖／梵克雅寶提供
Fuschia胸針，鉑金、白K金、玫瑰金，傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，3,710萬元。圖／梵克雅寶提供
Fuschia胸針，鉑金、白K金、玫瑰金，傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，3,710萬元。圖／梵克雅寶提供
兩週前於日內瓦表展發表的新作Lady Arpels Heures Florales腕表首度來台，約725萬元。圖／梵克雅寶提供
兩週前於日內瓦表展發表的新作Lady Arpels Heures Florales腕表首度來台，約725萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展場如花園，是對大自然充滿童趣的詮釋。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展場如花園，是對大自然充滿童趣的詮釋。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，白K金與鉑金鑲嵌11顆共重39.04克拉的哥倫比亞祖母綠式切割祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石， 可轉換成2條手環及2條項鍊，約1億9,650萬元。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，白K金與鉑金鑲嵌11顆共重39.04克拉的哥倫比亞祖母綠式切割祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石， 可轉換成2條手環及2條項鍊，約1億9,650萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹價值約1.5億的Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式項鍊與戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹價值約1.5億的Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式項鍊與戒指。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式戒指，主鑽可與同套的項鍊主石轉換配戴。白K金及玫瑰金鑲嵌1顆重約11.29克拉的艷彩黃鑽、1顆重3.26克拉的DFL級梨形切割鑽石、黃鑽及白鑽，約1億5,350萬元。圖／梵克雅寶提供
Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式戒指，主鑽可與同套的項鍊主石轉換配戴。白K金及玫瑰金鑲嵌1顆重約11.29克拉的艷彩黃鑽、1顆重3.26克拉的DFL級梨形切割鑽石、黃鑽及白鑽，約1億5,350萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹價值近2億的Maiolica藍寶石鑽石項鍊與近9,000萬的Twist saphir藍寶石鑽石手鐲。圖／梵克雅寶提供
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Zip Couture項鍊，白K金鑲嵌1230顆鑽石總重約23.81克拉、9顆梨形切割藍寶石總重約5.95克拉與166顆圓形切割藍寶石總重約5.91克拉，1,640萬元。圖／梵克雅寶提供
Zip Couture項鍊，白K金鑲嵌1230顆鑽石總重約23.81克拉、9顆梨形切割藍寶石總重約5.95克拉與166顆圓形切割藍寶石總重約5.91克拉，1,640萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」展自即日起至4月23日止，採預約鑑賞制。圖／梵克雅寶提供
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Céroessa戒指，白K金中央鑲嵌1顆10.16克拉橢圓形切割DIF 2A級鑽石、鑽石及傳統隱密式鑲嵌紅寶石，7,250萬元。圖／梵克雅寶提供
Céroessa戒指，白K金中央鑲嵌1顆10.16克拉橢圓形切割DIF 2A級鑽石、鑽石及傳統隱密式鑲嵌紅寶石，7,250萬元。圖／梵克雅寶提供

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