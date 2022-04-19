梵克雅寶Signature高級珠寶展 經典新貌台灣首度曝光

最擅長述說故事的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），在台北盛開了一座熔冶真實與童趣的奇幻花園，自即日起至4月23日止的「Signature高級珠寶系列」展，採預約鑑賞制，包括法國工坊甫完成的兩件全新Zip項鍊、兩週前日內瓦表展才剛發表的Lady Arpels Heures Florales和Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表，共展出近200件總價值逾40億元的頂級珠寶腕表作品，為料峭的春日璀璨盛開。

此次展出作品聚焦品牌百年來最富盛名的特色之作，包括採用Pierres de Caractère個性寶石的迷人設計、無可比擬的經典原創Zip項鍊和Mystery Set隱密式鑲嵌作品、並匯聚以大自然、童話、仙子與芭雷舞伶為靈感的創作，詩意藝術的時計，加上為數甚豐、首度來台的Heritage典藏系列珠寶，組成一座充滿仙氣的迷人珠寶花園。

★台灣首次曝光全新創作

VIP詢問度最高的Zip項鍊，此次熱騰騰登台的作品皆以藍寶石與白鑽的配色，展現經典設計活潑年輕的氣質。Zip Antique項鍊可將拉鍊拉起捲成手鍊配戴，是品牌工坊有「黃金之手」（Mains d’Or）之稱的工匠耗費約890小時的創作。另一件Zip Couture採用Y字形長項鍊的經典款式，亦需要535小時手工製作，則可依照配搭服裝款式配戴在胸前或背上，展現截然不同的優雅氣息。

而甫於4月5日落幕的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）上，梵克雅寶所發表的兩件詩意時計Lady Arpels Heures Florales和Lady Arpels Ballerine Enchantée腕表也首度於台灣亮相。Lady Arpels Ballerine Enchantée薈萃珠寶鑲嵌、內填及彩繪玻璃琺瑯等迷人工藝，讓仙子舞伶的翅膀能在啟動時揚起指示時間、收起時則如裙襬。工藝表盤Lady Arpels Heures Florales則於每小時正點啟動開花，盛開的花朵數目即為小時指示，到了下一小時新花綻放、舊花漸凋，濃縮大自然的花開時序，是對時間的詩意閱讀。

★個性寶石譜寫動人故事

「每顆寶石都擁有獨一無二的靈魂」梵克雅寶的Pierres de Caractères個性寶石，在純度、色彩、形狀、切割、淨度都有嚴謹的要求，是許多藏家心目中的夢幻逸品。此次展出數件億級作品的設計都圍繞夢幻等級的寶石，並透過別具創意的故事和精湛的珠寶工藝，彰顯寶石的特質、注入迷人的生命力。單價最高的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，共鑲嵌11顆、總重39.04克拉哥倫比亞祖母綠切割祖母綠、設計細節融入品牌傳人雅寶三兄弟的印度之旅，還可轉換成2條手環及2條項鍊，配戴性高。