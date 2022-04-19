「大人味」時計 Bell & Ross棕色金限量腕表致意哈瓦那

品味的展現，可以從器物、形體、色彩、嗅覺等不同形式展現。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）發表了一款以雪茄為靈感的BR 05 Chrono Edición Limitada腕表，揉合棕色面盤與黃金，散發如宛如南美洲的懷舊氣息。

Bell & Ross以往曾二度推出雪茄主題設計：2006年的BR Vintage 126 XL Edición Limitada限量玫瑰金計時碼表，以及2015年的WW1 Edición Limitada系列腕表，各自散發了來自舊世界傳習至今的懷舊好品味。

新款的BR 05 Chrono Edición Limitada則以2019年問世的BR 05為基礎，保留四顆螺絲、方形表殼與一體成型鍊帶等特色，其修飾細節則受到Robusto Madura這種古巴雪茄型號所啟發：渾圓厚實尺寸、方頭、短雪茄Robusto的特色，同時也讓人聯想到表款方、圓合一的設計輪廓，同時雪茄深棕色的茄衣（Wrapper），則成為新款BR 05 Chrono Edición Limitada腕表的棕色視覺，並搭配上玫瑰金的中排鍊結與表圈。