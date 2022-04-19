快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「大人味」時計 Bell & Ross棕色金限量腕表致意哈瓦那

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross以往曾二度推出雪茄主題設計，本次第三版的BR 05 Chrono Edición Limitada腕表，則揉合了棕色面盤與黃金，散發宛如來自舊世界傳習至今的懷舊好品味。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross以往曾二度推出雪茄主題設計，本次第三版的BR 05 Chrono Edición Limitada腕表，則揉合了棕色面盤與黃金，散發宛如來自舊世界傳習至今的懷舊好品味。圖 / Bell & Ross提供

品味的展現，可以從器物、形體、色彩、嗅覺等不同形式展現。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）發表了一款以雪茄為靈感的BR 05 Chrono Edición Limitada腕表，揉合棕色面盤與黃金，散發如宛如南美洲的懷舊氣息。

Bell & Ross以往曾二度推出雪茄主題設計：2006年的BR Vintage 126 XL Edición Limitada限量玫瑰金計時碼表，以及2015年的WW1 Edición Limitada系列腕表，各自散發了來自舊世界傳習至今的懷舊好品味。

新款的BR 05 Chrono Edición Limitada則以2019年問世的BR 05為基礎，保留四顆螺絲、方形表殼與一體成型鍊帶等特色，其修飾細節則受到Robusto Madura這種古巴雪茄型號所啟發：渾圓厚實尺寸、方頭、短雪茄Robusto的特色，同時也讓人聯想到表款方、圓合一的設計輪廓，同時雪茄深棕色的茄衣（Wrapper），則成為新款BR 05 Chrono Edición Limitada腕表的棕色視覺，並搭配上玫瑰金的中排鍊結與表圈。

42毫米的精鋼表款將搭配BR-Cal.301自動上鍊計時碼表機芯，依據棕色橡膠表帶或半金鍊帶，訂價各為26萬1,000元或40萬9,000元；特製的烤漆表盒內裝使用了雪松木，不收納表款時、也可考慮改為收納雪茄或其它物品，全球限量250只。

42毫米的精鋼表款將搭配BR-Cal.301自動上鍊計時碼表機芯，搭配棕色橡膠表帶時、訂價則為26萬1,000元，全球限量250只。圖 / Bell & Ross提供
42毫米的精鋼表款將搭配BR-Cal.301自動上鍊計時碼表機芯，搭配棕色橡膠表帶時、訂價則為26萬1,000元，全球限量250只。圖 / Bell & Ross提供
巧妙融合淺棕、咖啡、白與灰色，將能成就男仕風格造型的絕妙品味。圖 / 柏萊士提供
巧妙融合淺棕、咖啡、白與灰色，將能成就男仕風格造型的絕妙品味。圖 / 柏萊士提供
特製的烤漆表盒內裝使用了雪松木，不收納表款時、也可考慮改為收納雪茄或其它物品。圖 / Bell & Ross提供
特製的烤漆表盒內裝使用了雪松木，不收納表款時、也可考慮改為收納雪茄或其它物品。圖 / Bell & Ross提供
渾圓厚實尺寸、方頭、短雪茄Robusto的特色，同時也讓人聯想到Bell & Ross BR 05表款方、圓合一的設計輪廓。圖 / Bell & Ross提供
渾圓厚實尺寸、方頭、短雪茄Robusto的特色，同時也讓人聯想到Bell & Ross BR 05表款方、圓合一的設計輪廓。圖 / Bell & Ross提供

腕表

延伸閱讀

高爾夫玩家必上手！泰格豪雅特別版智能表 自動偵測開球距離、續航力達10小時

母親節精密時計 Blancpain柔美、動感、閃耀全方位

G-Shock「鋼鐵部隊」報到！新表款強化抗震、耐刮又變薄

超斜槓！Bell & Ross Multimeter腕表一次滿足多重計算

相關新聞

日本草莓又農藥超標！ 解禁後首見福島五縣產品不合格

又見日本草莓不合格！衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格食品名單，共11件不合格產品，其中又出現日本草莓農藥殘留超標，全數...

起司是粉紅愛心！必勝客「愛心比薩」登場 送488元禮券

溫馨5月即將到來，連鎖比薩「必勝客」今年特別以「北海道蔓越莓愛心起司塊」全新打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」，另外還有愛心...

新光三越母親節點數放大絕 四大利器不出門也能開心買

新光三越4月21日至5月8日展開母親節檔期，為擴大百萬會員購物回饋，今年一改「滿千送百」電子禮券方式，首度規劃滿額送點數...

「包場」台北101俱樂部Roger Dubuis帥秀「圓桌武士」

想成為VIP？需要大量的眼界、時間，當然還有預算資源的投入。瑞士高級鐘表品牌Roger Dubuis近日大手筆「包場」台...

2022新表／Grand Seiko「黑潮」來襲！純正日式製表美學DNA 未上市就成話題

Grand Seiko雖然在今年端出了品牌首款高複雜功能腕表，以及鑲嵌多達200多顆鑽石的珠寶表，引起業界關注。但仍不能...

搶攻即時外送市場 家樂福推「家速配」App 萬種商品4月底前搶1元免運

外送市場競爭越來越激烈，連家樂福也宣布加入戰局！今宣布推出「家速配」App，打造以「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」3個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。